Investor stellt Seniorenheim-Konzept vor

Die Stadt Hettingen wird am kommenden Montag, 7. Mai, um 19 Uhr in der Laucherttalhalle ausführliche Informationen zur geplanten Pflegeeinrichtung durch die BeneVit Holding anbieten. Nach einer Ansprache durch Bürgermeisterin Dagmar Kuster wird Herr Kaspar Pfister, geschäftsführender Gesellschafter der BeneVit Gruppe, das geplante Projekt vorstellen. Wie berichtet möchte der Investor in zentraler Lage in Hettingen ein neues Modellprojekt aufziehen. Wie genau das aussehen wird und was das geplante Seniorenheim von anderen Einrichtungen unterscheidet, wird die BeneVit Holding vor Ort erklären. Anschließend stehen die Redner für Fragen zur Verfügung. Die Bevölkerung auch aus dem Umland ist herzlich eingeladen zu dem Abend.