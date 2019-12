Inneringer Theatergruppe zeigt „Die Nacht im Himmelreich“

Insgesamt gibt es drei Aufführungen: Am 21. Dezember besteht um 16.30 Uhr zum ersten Mal die Möglichkeit, das Theaterstück anzuschauen. Hierfür gibt es keinen Kartenvorverkauf. Weitere Aufführungen sind am 28. Dezember und am 5. Januar, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr in der Albhalle in Inneringen. Einen Kartenvorverkauf für die beiden Aufführungen gibt es bei Landhandel Stauß Inneringen direkt oder telefonisch unter 07577/93150. Am Wochenende und an Feiertagen sind Reservierungen unter der Telefonnummer 0162/5477623 möglich.