Inneringer Kohlrabenzunft setzt den Nachwuchs

Wie jedes Jahr wurde am Dreikönigstag bei der Inneringer Kohlrabenzunft im Rahmen der Häsausgabe wieder fleißig neuer Kohrabennachwuchs „gesetzt“ – oder Narren „umgetopft“. Zunftgärtner und Narrenschultes Wolfgang Reiser hatte eine große Liste abzuarbeiten. Eine ganz entscheidende Verpflanzung gab es an der Führungsspitze der Narrenzunft, da das neu gewählte Führungstrio Nadine Berner, Louis Sauter und Manuel Teufel aus ihrer früheren Funktion in der Guggenmusik/Garde nun in die Vorstandsebene „verpflanzt wurden“.

Desweiteren wurden die jüngsten Gardemädels, die gerade eingeschult wurden, in die Zwergengarde aufgenommen. „Umgetopft“ wurde von der Zwergen- in die Minigarde, von der Mini- in die mittlere Garde und von der mittleren Garde in die große Garde.

Ebenso Neuaufnahmen oder Umtopfungen gab es bei der Kohlrabenzunft oder bei der Guggenmusik. Abschließend mussten alle Neuen oder Umgetopften ihrem Narrenschultes nachsprechen und ein mehr oder weniger ernst zu nehmendes Versprechen ablegen.