Inneringen feiert zweiten Tag der Einwohner

Zahlreiche Bürger aus Hettingen und Inneringen sind beim „Tag der Einwohner“ für ihr Engagement ausgezeichnet worden, zu dem Bürgermeisterin Dagmar Kuster zum zweiten Mal in die Inneringer Albhalle eingeladen hatte.

Mit einem unterhaltsamen Rahmenprogramm, einer sehr guten Ansprache der Bürgermeisterin und würdigen Laudationes auf die Geehrten verlief der Abend bei Häppchen und Getränken in geselligem und gemütlichem Beisammensein. Zum schwungvollen Auftakt des Abends stimmten die Mädchen der Inneringer mittleren Tanzgarde mit einer schmissigen Vorführung auf die Veranstaltung ein. Unter den Gästen begrüßte Bürgermeisterin Dagmar Kuster auch den Ehrenbürger und ehemaligen Bürgermeister Johannes Müller und seine Frau Monika sowie die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne) und weitere Ehrengäste. In ihrer informativen Ansprache blickte sie auf das vergangene, ereignisreiche Jahr zurück mit seinen zahlreichen Projekten, die geplant, angeschoben und umgesetzt wurden.

Repräsentativ für die ganz großen städtischen Projekte seien der Erwerb der alten Schule in Hettingen und der Umbau zum erfolgreichen Ärztehaus, die Sanierung der Inneringer Albhalle, die Anschaffung eines neuen Unimogs und die Beauftragung zum Kauf eines neuen Löschfahrzeugs für die Feuerwehrabteilung Hettingen. Auch die Umstrukturierung der beiden städtischen Kindergärten, mit der die Gemeinde mit zusätzlichem Personal zur Einrichtung von Krippen, erweiterten Öffnungszeiten und Ganztagesbetreuung an beiden Standorten ein klares Signal für höchste Flexibilität in der Kinderbetreuung setzte, wurde genannt. Veranschaulichend lief dazu im Hintergrund eine passende Bildpräsentation.

Auch den vorausschauenden Weitblick, sei es auf kommunalpolitischer Ebene oder auf das Geschehen weltweit, ließ Dagmar Kuster immer wieder einfließen. Große Projekte stehen auch 2019 an, bei einem städtischen Gesamthaushaltsvolumen von 10,5 Millionen Euro sind Investitionen von über 3,4 Millionen Euro geplant, führte die Bürgermeisterin aus. In einem kurzen Grußwort sprach Dr. Christoph Locher stellvertretend für die insgesamt vier praktizierenden Ärzte des Hettinger Ärztehauses seinen Dank an die Stadt und an Bürgermeisterin Dagmar Kuster aus und stellte das breite Angebot des Hettinger Hausarztzentrums vor.

Karatemeisterin demonstriert ihr Können auf der Bühne

Bevor es zu den Ehrungen ging und auch im weiteren Verlauf des Abends spielte die Inneringer Musikkapelle unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Muntowitz zur Unterhaltung auf. Bei den Ehrungen entpuppte sich Dagmar Kuster als Moderationstalent, sie hatte für jede einzelne Person oder für jede Gruppe eine persönliche und individuelle Lobesrede und das passende Geschenk parat. So kam es auch, dass die 13-jährige Emily le Fosse aus Hettingen, die amtierende deutsche Karatemeisterin in der Sparte Kumite bis 38 kg ist und in Gammertingen trainiert, mit ihrem Trainer Alexey Becker eine kleine Demonstration ihres Könnens auf der Bühne zeigen durfte. Und die Laudatio für „Ikone Benno Fritz“, der für fast vier Jahrzehnte Vorstandstätigkeit beim Narrenverein Inneringen geehrt wurde und dafür eine Krone aufgesetzt bekam, trug die Bürgermeisterin in Reimform vor.