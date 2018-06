Inneringen feiert mit Sport und Spaß

An diesem Wochenende findet auf dem Inneringer Sportgelände wieder das beliebte Nachtelfmeterturnier statt und am Sonntag das Fischerstechen auf dem Inneringer See. Am Sonntag gibt es auch eine Kinderspielstraße und den Tag des Mädchenfußballs.

Rechtzeitig zum Vereinsfestwochenende ist die Terrasse und der Außenbereich des komplett renovierten Vereinsheims bei der Sportanlage fertig. Außerdem wurde ein neuer Lichtmast aufgestellt, der den Festplatz komplett ausleuchtet.

Das großzügige finanzielle Sponsoring von eintausend Euro durch die EnBW macht fast die Hälfte der Anschaffungskosten aus. Darüber freuen sich die Vereinsmitglieder und auch Bürgermeisterin Dagmar Kuster, die Gemeinde trägt die andere Hälfte. „Lichttechnisch steht dem Nachtelfmeterturnier nichts mehr im Wege“, sagt Vorstand Gerhard Flöß.

Die Organisatoren des Elfmeterturniers Matthias Sprißler und Florian Flöß vermelden mit 20 gelisteten Damenmannschaften einen neuen weiblichen Teilnehmerrekord.

Bei den Herren sind es 32 Mannschaften, hier besteht noch die Möglichkeit zur Teilnahme (bei den Damen nicht mehr). Natürlich winken den Gewinnerteams Preise, genauso dem Torschützen, der am Krachometer den stärksten Schuss ins Netz verankert.

Am Sonntag gibt es ab 10 Uhr den Tag des Mädchenfußballs, bei dem sechs- bis 15-jährige Mädels ein „Vier gegen vier“-Fußballturnier spielen, eine Spielstraße mit dem Ball absolvieren oder am Schnuppertraining teilnehmen dürfen. Für alle Kinder bietet der Verein auch eine Spielstraße auf dem Mehrzweckfeld an. Kinderschminken gibt es ebenfalls.

Zum nachmittäglichen Fischerstechen um 15 Uhr auf dem Inneringer See nimmt Maximilian Teufel gerne noch Anmeldungen entgegen. „Bunt, jung, alt, Mann, Frau, jedes Zweierteam ist willkommen, auch kurzfristige Anmeldungen sind noch möglich“, wirbt Maximilian Teufel. Auf dem Festplatz wurde ein Zelt aufgestellt für die umfangreiche Bewirtung mit Mittagstisch und Kaffee und Kuchen, aber auch für Regen- oder Hitzeschutz.