Inneringen bekommt Ladestation für E-Bikes

Seit einigen Tagen steht in der Inneringer Dorfmitte auf dem öffentlichen Parkplatz, gegenüber dem Gasthaus Adler, eine Ladestation für E-Bikes, ein sogenannter „Charger Cube“, also Ladewürfel. Das in den Stadtfarben Grün und Gelb gehaltene Gehäuse bietet an insgesamt sechs Säulen Radfahrern die Möglichkeit, den Akku ihres E-Bikes oder Pedelecs aufzuladen. Eine Vielzahl unterschiedlicher Adapter bietet die Möglichkeit, fast alle Akku-Typen an der Station zu laden. Das vom Bundesumweltministerium mit 70 Prozent Kostenübernahme geförderte Projekt begünstigt insgesamt bis zu 55 Standorte zur Ausweitung der Ladeinfrastruktur im Bereich der gesamten Schwäbischen Alb.

Der Gemeinderat der Stadt Hettingen hatte sich nach der Vorstellung des Modells im vergangenen Jahr einstimmig für die Anschaffung solch einer solarbetriebenen Stromtankstelle für E-Bikes ausgesprochen. Man schaffe damit einen weiteren Anreiz, das Fahrrad anstatt des Autos zu benutzen, erklärt Bürgermeisterin Dagmar Kuster. Zudem werde auch dank des Solarpanels auf dem Dach 100-prozentiger Ökostrom produziert und somit ein zusätzlicher wertvoller Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Stärkung der touristischen Attraktivität der Region, welche durch die Schaffung einer flächendeckenden Infrastruktur an Lademöglichkeiten für Radtouristen geschaffen werde, so Dagmar Kuster.