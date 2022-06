Ilse Wolf öffnet ihr Atelier

Die Hinterglasmalerin Ilse Wolf öffnet am Samstag, 11. Juni, ihr Atelier am See im Hettinger Teilort Inneringen für das Literaturnetzwerk Oberschwaben und die „Marienland“-Autorinnen. Nach 2020 kommen in der Folge der oberschwäbischen Literatinnen Maria Beig, Maria Menz und Maria Müller-Gögler somit bereits zum dritten Mal Autorinnen mit eigenen Texten zu Wort, diesmal unter der Überschrift „Natur und Reisen“.

Die Lesung unter dem Motto „umsonst und draußen“ in Inneringen eröffnet um 16 Uhr Marlies Grötzinger. Sie lebt in Burgrieden und am Bodensee und hat als Mundart- und Roman-Autorin bereits etliche Bücher veröffentlicht. „Zruck zum Ursprung“ hat Marlies Grötzinger für die Lesung ausgewählt. Für sie ist das „mei oberschwäbische Moddersproch“.

Jutta Merkt-Schmidt ist gebürtig aus Bad Saulgau und wohnt heute in Tuttlingen. Die Psychologin und Psychotherapeutin setzt in ihrer Arbeit auch Malen und Schreiben ein. Elisabetha Oswald aus Sigmaringen findet in der Natur Inspiration für ihre Lyrik und Prosa. Sie trägt Natur-Gedichte in Inneringen vor.

Die Journalistin Waltraud Wolf aus Altheim nimmt sich gern der kleinen Geschehnisse an. Sie berichtet in Inneringen von Regenerfahrungen bei einer Radtour entlang der Donau. Bärbel Wolf-Gellatly ist die Tochter der Gastgeberin. Sie lebt in Sigmaringen, ist im Gewandhaus Museum in Inneringen für das Marketing und Grafische zuständig und reist liebend gerne alleine in der weiten Welt herum, um andere Völker kennen zu lernen. „Ich fange immer bei Null an“ ist ihr Beitrag überschrieben.

Die Veranstaltung in Inneringen ist der Auftakt der diesjährigen Marienland-Lesungen des Literaturnetzwerkes Oberschwaben. Am Samstag, 18. Juni, öffnet die Figurenspielerin Angelika Jedelhauser in Bad Waldsee-Reute ihr „Figurentheater unterwegs“ in der Durlesbacher Straße 13 für die Lesestunde im Freien. Renate Ill aus Oberteuringen, Maja Steinestel aus Bad Waldsee, Anne Hepp aus Äpfingen, Gabi Rief-Mohs aus Mittelbiberach und die Iranerin Roya Rahmani treten dort auf.

Gabi Rief-Mohs und Roya Rahmani sowie Susanne Waldner aus Riedlingen und Lore Kipphahn aus Opfenbach setzen zusammen mit der Gastgeberin, der Malerin Dorothea Schrade, am Sonntag, 26. Juni, in ihrer Galerie im alten Pfarrhaus in Leutkirch-Diepholdshofen den Schlusspunkt. Beginn ist jeweils um 16 Uhr. Moderiert werden die Vorträge von Annette Maria Rieger.