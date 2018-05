Hettinger stellen doppelt schönen Narrenbaum auf

Am „Schmotziga“ haben sich große und kleine Narren im Ortskern getroffen. Weil im letzten Jahr der Narrenbaum auseinandergebrochen war und ziemlich gekürzt die Fasnetszeit verkünden musste, waren die Hettinger auf den neuen gespannt und wurden nicht enttäuscht. Mit Seilzug, Ingenieurskunst und vor allem Muskelkraft stellten die „Felsaschlupfer“ einen in mehrerer Hinsicht wohlgestalteten Zwiesel auf.

Die Zuschauer waren sich einig: „Das ist mal ein ganz anderer Baum.“ Auch die „Bier Brothers“ halfen mit ihren neuen schwarz-weißen Westen beim Aufstellen. Am Morgen hatten sie während der Rathausstürmung unbemerkt ihre Vereinsfahne am Fahnenmasten vor dem Schloss aufgehängt. Erst spät wurde sie bemerkt und musste eingeholt werden. Doch zunächst spielte die Blasmusik auf und umkreiste mit den Kindern den Baum. Überhaupt waren die Kleinen an diesem Tag ganz wichtig, durften sie doch mit denselben Klamotten wie die Großen auftreten. Der jüngste Narr war wohl Klein-Patrick: Gerade mal eine Woche alt begleitete er seine Mutter im Hexenhäs zum Feiern der fünften Jahreszeit.

Stellvertreter hat Bedenken

Der neue Zunftpräsident Tobias Liener richtete bei „bestem Hohenzollernwetter“ Grüße von der erkrankten Bürgermeisterin Dagmar Kuster aus. Als Stellvertreter übergab ihm sein Vater Wilfried Liener nach geäußertem Bedenken den eingefundenen Rathausschlüssel: „Wir haben tagelang diskutiert, ob man den Schlüssel so jungen Kerlen übergeben kann.“ Aber so viel könnten sie wohl nicht kaputtmachen und mit dem Aufzug zum Haberkasten würde es wohl auch nichts werden. Größte Bedenken hätte man allerdings, weil die Jungen „et so schee“ über den oberen Stadtteil reden würden, schließlich wolle man den Gemeindefrieden nicht in Gefahr bringen.

Der Zunftpräsident beruhigte ihn: „Heute Morgen haben wir bewiesen, dass es mit dem oberen Stadtteil gut funktioniert.“

Nach einem weiteren Ständchen der Hexenmusik probierten die Besucher Essen und Trinken an den Ständen, Besenwirtschaften und bereitgestellten Wagen. Weil der Saloon vor Monaten einem Anschlag zum Opfer gefallen war, trug er in diesem Jahr Trauer. Nach drei Tagen Fronarbeit durch die Besitzer konnte er jedoch wieder Gäste aufnehmen. Und bald schon soll die schwarze Hülle wieder in neuem Holz strahlen. Auch die Pilze-Frauen boten in ihrem Fahrwagen Getränke an. Die Kinder kletterten begeistert in den Super-Rennfahrer-Schlitten der Gruppe „Heavy Metal“. Er trägt stolz die Startnummer Elf: So viele Jahre schon baut die Gruppe ihren fahrbaren Untersatz. Eine unbenannte Gruppe mit Jungnarren trat als Affenschar auf. Die Familien-Gruppe „Affenbande“ kam dafür im Tiger-Outfit. Die Trapper oder „Fantastischen Acht“ luden in ihre Hütte ein. Wer es laut mochte, ging zu den „Bier Brothers“, und wer es gemütlich haben wollte, ließ es sich bei Kaffee und Kuchen im Jugendheim „Zum Käppele“ gut gehen.