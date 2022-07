Hettinger Firma soll nie bestellte Coronatests zahlen

Ziel einer aktuell weit verbreiteten Betrugsmasche ist kürzlich eine Firma in Hettingen geworden. Das teilt die Polizei mit.

Per Post gingen zeitgleich sowohl eine Rechnung als auch eine „Letzte Mahnung“ für angeblich bestellte und nicht bezahlte Covid-Antigen-Schnelltests ein. Nachdem das betroffene Unternehmen aber nie derartige Schnelltests bestellt hatte, kamen deren Geschäftsführer der angeblichen Forderung nicht nach und erstattete Anzeige bei der Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs und weist in diesem Zusammenhang auf diese derzeit gehäuft auftretende Betrugsmasche hin, denn es hat in der Region bereits häufiger solche Versuche gegeben.

Täter halten Rechnung bewusst gering

Dabei verschicken die Kriminellen die Rechnungen meist im Namen von erfundenen Unternehmen und fordern die Empfänger zur schnellen Begleichung auf. Die Betrüger halten den geforderten Betrag bewusst eher gering, um eine nähere Rechnungsprüfung durch das Unternehmen zu verhindern. Durch Drohung mit Folgekosten wie Mahngebühren wird in weiteren Schreiben zusätzlich Druck aufgebaut.