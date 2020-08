Hettinger Ferienwohnung mit vier Sternen ausgezeichnet

Seit nahezu 17 Jahren vergibt die Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ nach bundesweit einheitlichen Standards Sterne für die Qualität ihrer Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Privatzimmer. Die Ferienwohnung „Melli“ in Hettingen wird nun mit vier Sternen ausgezeichnet.

Der Verbandsvorsitzende der Laucherttalregion, Bürgermeister Holger Jerg, überreichte zusammen mit Bürgermeisterin Dagmar Kuster aus Hettingen und der Tourismusbeauftragten Alexandra Hepp, Anita Steinhart, Besitzerin der Ferienwohnung „Melli“ in Hettingen, die Urkunde zusammen mit dem Zertifizierungsschild und der Zertifizierungsplakette für ihre „Vier-Sterne-Ferienwohnung“. Das Erdgeschoss, in dem sich die neue Ferienwohnung befindet, wurde vor Jahren zur Wohnung für die Tochter vollständig ausgebaut. Zwischenzeitlich ist die Tochter ausgezogen. Nach eingehender Beratung durch die Tourismusbeauftragte wurden die frei gewordenen und komfortablen Räumlichkeiten als Ferienwohnung eingerichtet. Sie sollen künftig Gästen zur Übernachtung, zum Erholen, zum Entspannen oder auch zum Entdecken angeboten werden.

Die Familie Steinhart erhielt auf Anhieb 4 Sterne. Es ist die derzeit einzige 4-Sterne-Ferienwohnung in Hettingen. Die Ferienwohnung ist schön eingerichtet. Der Wohnbereich ist gemütlich ausgestattet und bietet einen Blick in den Garten. Eine Terrasse lädt mit Sitzgelegenheiten, Liegestuhl, Sonnenschirm zum Genießen ein. Die zahlreichen Privatunterkünfte von den Laucherttalstadtteilen Burladingen, Neufra, über Gammertingen, Hettingen, Veringenstadt bis nach Jungnau kurz vor Sigmaringen werden regelmäßig von einer Bewertungskommission der Ferienregion nach den bundesweit einheitlichen Kriterien des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) geprüft. Bundesweit wurden bislang rund 52 500 Ferienunterkünfte mit den DTV-Sternen ausgezeichnet, davon 6500 alleine in Baden-Württemberg. Die Unterkünfte werden in der Ferienregion „Im Tal der Lauchert“ mit einem umfassenden Kriterienkatalog bewertet. Neben der Erfüllung von Mindeststandards, wie beispielsweise die Infrastruktur des Objektes, Räumlichkeiten und die Qualität der Ausstattung, werden Zusatzleistungen wie Internetzugang, Spülmaschine, Sauna und Serviceangebote, wie persönliche Gästebetreuung, Fahrradverleih oder Brötchenservice, in die Bewertung einbezogen. Alexandra Hepp und Carolin Schmid, Tourismusbeauftragte der Ferienregion, sind durch ihre Teilnahme an einem Seminar des Deutschen Tourismusverbandes DTV zur Klassifizierung von diesen Privatunterkünften berechtigt. Drei Jahre lang hat die Klassifizierung nun Gültigkeit und bietet als bundesweit anerkannter Qualitätsstandard klare Wettbewerbsvorteile. Nur wer selbst von der Qualität überzeugt ist, kann auch glaubhaft nach außen werben.