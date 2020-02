Hettinger feiern Fasnet zwischen Flower-Power und Batman

Noch vor 5 Uhr am Morgen haben die aktiven Narren am „Schmotziga“ die schlafende Einwohnerschaft von Hettingen geweckt. Die Narrenzunft Felsaschlupfer nutzte dafür wirkungsvoll die nicht mehr genutzte Sirene mit ungewöhnlichen Tonfolgen. Danach gönnten sich die Zunfträte, Hexenmusik und Felsaschlupfer erst einmal ein zünftiges Essen im Haberkasten beim Schloss. Praktischerweise konnten sie von dort „auf dem kurzen Dienstweg“ zur Rathausstürmung. Bürgermeisterin Dagmar Kuster zeigte voller Stolz den neuen repräsentativen Rathausschlüssel, von ihrem Schwiegervater selbst geschmiedet und verziert, den sie dann am Mittag überreichte.

Nach der Schülerbefreiung trafen sich die Hettinger im Ortskern, um mit Beifall bei der Aufstellung des Narrenbaums zu assistieren. Zum ersten Mal wurde dieser mit eigenen Schwalben aufgestellt. Die Zunfträte und ihre Helfer ließen sich Zeit, bis das Prachtstück in der Mitte des Ortes thronte und die Kinder mit den Großen zur Hexenmusik tanzten.

Der Platz war mit unterschiedlichen Wagen geschmückt. Batman gab sich mit einem großen Auto, in dem viele Kinder ausgefahren werden konnten, die Ehre. Vampire brachten wohlschmeckende Blutkonserven mit. Jäger hatten sich einen Hochsitz aufgestellt und statt einem Trojanischen Pferd gab es einen Holzhirsch, selbstverständlich ebenfalls begehbar. „Make Love not War“ war eine der Devisen an diesem Tag, um mit Flower-Power politisch Flagge zu zeigen. Reisbauern aus China trotzten dem Corona-Virus und mexikanische Familien suchten unter Riesen-Sombreros Schutz vor der Frühlingssonne. Dazu gab es jede Menge phantasievolle Einzelfiguren.

Zunftrat Marcel Stauß lobte in Vertretung des Zunftmeisters Tobias Liener das bunte Treiben. Man habe den Narrenbaum extra nicht aus dem städtischen Wald genommen: „Die Stadt ist jetzt endlich schuldenfrei und hat 45 Jahre jeden Cent zweimal umgedreht – da wollten wir die Stadtkasse nicht schon wieder belasten.“ Über den neuen Platz im Ort müsse man allerdings reden.

Bürgermeisterin Kuster, die im Empire-Kleid der Fürstin Eugenie von Hohenzollern kam, wollte sich dazu nicht äußern. Außerdem sei sie nicht selbst da, sondern nur als ihr eigener „Gmoindsbittel“, der allerdings vieles über seine Chefin im Rathaus wusste. Gereimt wusste er manches zu berichten, aber erst einmal lobte er oder sie die Arbeit: „D’Merkel regiert in Berlin wia d’Sau, ihr hend au als oberschste a Frau, ond i behaupt, ganz ohne Zicka, gega dia do kennet ihr d’Merkel kicka.“ Weiter wusste sie zu berichten, dass der neue Gemeinderat Mario ein Lachen wie ein Klingelton hat. Aber weil alles nicht schlimm sei, bleibt’s beim Refrain: „Z’Hettinga und z’Inneringa isch älles guat.“