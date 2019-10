Hettinger Benefizlauf bricht noch einmal den Rekord vom Vorjahr

Wieder einmal ist der Rekord beim Benefizlauf des TSV Hettingen gebrochen worden. Mit rund 215 Läufern hatten sich fast 20 mehr als im Vorjahr angemeldet. Sponsoren machten möglich, dass eine Familie in Not finanziell unterstützt werden konnte. Viele Teilnehmer waren gekommen, um der Familie aus Ertingen, die mit Frank Lenhard Mann, Vater und Sohn durch einen Motorradunfall verloren hat, ihre Solidarität zu zeigen.

Pünktlich um 14 Uhr ging es am Sportplatz mit einem Böllerschuss los. Holger Ott begrüßte bei sommerlichem Herbstwetter die Laufwilligen. Viele Hettinger gingen mit, aber auch solche, die zum ersten Mal in der Gegend waren. Damit auch die Jüngsten in ihren Kinderwagen besser geschoben werden konnten, wurde die Strecke etwas entzerrt. Ab der Fischzucht konnten die Läufer, die vier Kilometer laufen wollten, das Laucherttal bis Hermentingen wählen und erhielten dort ihr Laufbändchen. Die anderen bogen rechts ins Fehlatal ab. Hier standen sieben oder elf Kilometer zur Auswahl. Manche gingen die Runden öfter, so stellte Maximilian Wolf mit insgesamt 29 Kilometern den Tagesrekord auf.

Ramona aus Neufra und ihre Freundin Martina aus Gammertingen „lieben Volksläufe“ und da es für Laiensportler wenig Möglichkeiten gibt, mit Gleichgesinnten unterwegs zu sein, nutzten sie gerne diesen Benefizlauf. „Und außerdem ist es ein gutes Gefühl, dies noch für einen guten Zweck zu tun“, so Ramona, die sich ebenfalls nicht mit einer einzigen Runde zufrieden geben wollte. Peter kam aus Riedlingen. Er ist ein Freund von Franks Vater Thomas und für ihn ist es „Ehrensache“ mitzumachen: „Wenn ich nicht bei einem Motorradunfall so schwer verletzt worden wäre, würde ich jetzt alle Runden mit Leichtigkeit joggen.“ So ging er mit Walkingstöcken, aber dennoch sportlich die elf Kilometer. Freunde aus Zwiefalten sagten bei der Rückgabe der Bändchen, dass sie demnächst mit dem Fahrrad wieder herkommen wollten. Auch Schulkameraden von Frank und Freunde des Motoradclubs liefen zum Teil mehrere Runden, um die Familie zu unterstützen.