Hettingen plant LED-Technik für die Straßenbeleuchtung

Der Hettinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend dem Stromnetzbetreiber Netze BW den Auftrag erteilt, die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik zu planen. Die Umsetzung würde die Stadt knapp 240 000 Euro kosten, dafür könnte sie aber auch den Stromverbrauch um etwa 80 Prozent reduzieren. Das hätte zwar nicht zur Folge, dass auch die jährlichen Stromkosten in Höhe von 30 000 Euro um 80 Prozent sinken, sagte Bürgermeisterin Dagmar Kuster. „Aber das Einsparpotenzial ist groß. Die Investition wäre innerhalb von 15 Jahren amortisiert.“

Zu den eigentlichen Kosten für die Umstellung kommen laut Ingenieur Daniel Lupfer von Netze BW Planungskosten hinzu, die nach der Honorarordnung für Architekten- und Ingenieursleistungen abgerechnet werden. Der Umbau auf Leuchtdioden-Technik und ein Teil der Planungskosten werden vom Bund mit voraussichtlich 20 bis 25 Prozent gefördert. Im Januar beginnt einen neue Förderperiode. Deshalb sei jetzt ein günstiger Zeitpunkt für die Umstellung, sagte Dagmar Kuster.

Die Umstellung beginnt mit der Beauftragung des Planers. Anschließend müsse die Gesamtsituation erfasst werden, sagte Kuster. Der nächste Schritt sei die Entscheidung darüber, in welchen Abschnitten die Arbeiten umgesetzt werden.

Sicherheitsgefühl für Passanten

Johann Walter Wolf fragte nach dem Konzept der Planung und danach, wie es mit den bestehenden Pilzleuchten aussieht. Für eine Umstellung des Koffers seien diese zu niedrig. Wie Daniel Lupfer erklärte, wird die Bestandsaufnahme zeigen, welche Maßnahmen richtig sind. Das Licht der Pilzleuchte sei von Weitem sichtbar und gebe Passanten ein Gefühl der Sicherheit. Man könne zwar den niedrigen Masten mit einer technischen Leuchte aufrüsten, die Menschen empfänden eine solche Leuchte aber als zu dunkel – auch wenn Messungen zeigten, dass es gleich hell ist.

Historische Lampen bleiben

Laut dem Experten gibt es Möglichkeiten, die Pilzleuchten auf LED-Technik umzurüsten, um die Masten, die nicht gefördert werden, zu erhalten. Er werde im Konzept individuelle Empfehlungen abgeben. Im Schloss zum Beispiel sollen die historischen Lampen erhalten bleiben, auch wenn die Förderung dafür dann wegfällt. Aus Gründen der Nachhaltigkeit wird auch geprüft, ob es sich lohnt, neuere Straßenzüge noch eine Zeitlang zu erhalten.

Holger Bohner kritisierte das Förderprogramm. „Leuchten, die funktionieren, umzubauen, ist in keinster Weise nachhaltig“, sagte er. „Es geht um einen politischen Willen, dem wir uns beugen.“ Nicht nur, dass die Details des Förderprogramms noch unbekannt seien: Vermutlich würden viele Gemeinden zeitgleich auf LED-Technik umstellen, was die Preise der Handwerker in die Höhe treibt. „Die 20 Prozent Förderung werden von den steigenden Preisen aufgefressen“, sagte Bohner. Daniel Lupfer konterte: Die Energieeinsparung sei so groß, dass es sich nicht lohne, den Umbau um ein paar Jahre zu verschieben, sagte er.

Den Auftrag für die Planung vergaben die Gemeinderäte trotzdem einstimmig. Nach der Bestandsaufnahme wird der entsprechende Förderantrag gestellt. Mit einer Entscheidung darüber rechnet die Verwaltung in den darauffolgenden zwei Monaten. Dann können konkrete Pläne und eine konkrete Investitionssumme festgelegt werden.