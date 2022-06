Hauptversammlung Musikverein Inneringen mit Förderverein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Hauptversammlung des MV Inneringen und des Fördervereins des MV Inneringen am Samstag, 18. Juni wurde im Probelokal des Vereines abgehalten. Neben Vereinsvertretern der örtlichen Vereine konnte Vorstand Thomas Metzger auch Gemeinderäte und Bürgermeisterin Dagmar Kuster begrüßen. Die Berichte beinhalteten Vereinsaktivitäten der Jahre 2020 und 2021. Nach den Berichten von Vorstand, Dirigent, Jugendleitung, Schriftführer und Kassier erfolgte unter Leitung von Frau Kuster die Entlastung des Vorstandes.

Die folgenden Neuwahlen ergaben einige Änderungen im Gremium: 1. Vorstand: Thomas Metzger; 2. Vorstand: Roland Knaus; Kassier: Martin Maier; Schriftführerin: Silvia Ammann; Jugendleiter: Emma Knaus und Hannes Reiser; Notenwart: Emma Knaus; Beisitzer: Ottmar Teufel, Simon Miller, Franz Reisacher, Evelyn Madre, Anja Traub.

Bei der nachfolgenden Versammlung des Förderverein erfolgten ebenso Neuwahlen. 1. Vorstand: Th. Metzger; 2. Vorstand: Jessica Pröbstle; Kassier: Armin Hospach; Schriftführerin: Silvia Nothhelfer; Beisitzer: Christian Metzger.

Im Rahmen der Sitzung erhielten sechs Jugendliche ihre Urkunden für die erfolgreiche Teilnahme am D1 Lehrgang in 2021. Weiterhin gab der erste Vorsitzende einen Ausblick auf das bevorstehende Sommerfest bei der Albhalle am 16. und 17. Juli. Hier findet am Samstag unter Verantwortung des Fördervereins ein Comedy-Abend mit SAUBACHKOME.DE statt. Karten an der Abendkasse oder im Vorverkauf bei den Musikern, beim Getränkemarkt Sonnenbrauerei sowie unter 01522/3067779 erhältlich. Am Sonntag ist auf dem Vorplatz der Halle Blasmusikunterhaltung geboten. Zum Mittagstisch gibt es in gewohnter Weise Hähnchen, Schnitzel und weitere Speisen. Für Kinder und Jugendliche ist eine Spielstraße, eine Juice-Box sowie weitere Attraktionen geboten. Nachmittags erfolgt Unterhaltung durch verschiedene Kinder- und Jugendgruppen, bevor am Abend die Musikkapelle Vilsingen die Abendunterhaltung übernimmt. Bei kühler Witterung findet die Veranstaltung in der Albhalle statt. Die Musiker freuen sich bereits jetzt schon, hier viele Gäste begrüßen zu dürfen.