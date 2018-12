Grundschule feiert adventlichen Nachmittag

Zum adventlichen Nachmittag in der Laucherttalhalle haben die Grundschüler und die Vorschulkinder, zusammen mit ihren Lehrern und Erzieherinnen, ein nettes Programm gestaltet. Schulleiterin Gudrun Zillhart begrüßte Eltern, Geschwister, Großeltern und Freunde der Schüler in der voll besetzten Hettinger Halle. Für die Schüler begrüßte Aurelia Fink die Gäste. Voller Elan stimmten alle zusammen „Wir sagen euch an den lieben Advent“ an. Die Kinder vom Bildungshaus sind Vorschulkinder und die Grundschüler der ersten und der zweiten Klasse. Sie haben ganzjährig regelmäßig zusammen Unterrichtseinheiten.

Für den Nachmittag erzählten sie die Geschichte des amerikanischen Märchens „Die kleinen Leute von Wippidu“. Diese freundlichen Menschen schenkten sich regelmäßig Freundschafts-Pelzchen. Grimmige Kobolde, die aus ihrer Höhle gekrochen kamen, beschimpften die Wippiduler, dass sie mit dem schenken aufhören sollen weil sie sonst selber bald keine Pelzchen mehr haben werden. Auf ihren Pelzchen sitzend wurden die kleinen Leute aber einsam und traurig, sogar die schlimme Krankheit der Rückerweichung ließ sie nur noch gebückt herum laufen.

Dritt- und Viertklässler spielen Mini-Musical

Die erschrockenen Kobolde sahen, was sie angerichtet hatten und begannen ihrerseits, Steine zu verschenken. Am Ende wurden auch wieder wärmende Pelzchen verschenkt und alle waren glücklich. Emma und Leopold Hainzl läuteten die Pause ein mit drei Musikstücken mit dem Akkordeon und mit der Flöte. Schwungvoll ging es mit Schülern der dritten und vierten Klassenstufe weiter, die Feliz Navidad mit Begleitung von Boomwhackers, Flöte und Cajons zum Besten gaben. Ebenfalls Klasse drei und vier spielte das Mini-Musical „Die Sterne am Himmelszelt“. Der Oberstern Konrad (Lucy Steinhart), der die Sterne als Chorleiter dirigiert, verzweifelt fast, weil die gelben, blauen, roten und grünen Sterne alles machen, nur nicht das, was Konrad möchte. Jede Farbe singt ihre eigene Version und Konrad kommt mächtig ins Schwitzen, dass alle zusammen das Konzert am Himmelszelt singen.

Als der Mond (Emma Hainzl) dazu kommt, plaudern Konrad und der Mond zunächst über ihre Vergangenheit. „Wir haben uns doch damals in Bethlehem getroffen“, stellen sie fest. Letztlich klappt das Konzert am Himmelszelt dann, alle vereinen sich zum großen Orchester. Mit dem gemeinsamen Lied „Alle Jahre wieder“ verabschiedeten sich die Kinder, die Lehrerinnen und die Erzieherinnen.