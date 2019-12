Grundschüler moderieren die Adventsfeier

In der Laucherttalhalle hatten sich Eltern, Verwandte und Freunde der Vor- und Grundschüler versammelt, um gemeinsam den adventlichen Nachmittag zu feiern. Das kurzweilige Programm unterhielt und sorgte für Besinnlichkeit.

Schulleiterin Gudrun Zillhart begrüßte sichtlich erfreut die Besucher, auch Bürgermeisterin Dagmar Kuster weilte unter den Gästen. Gudrun Zillhart übergab die Moderation an die beiden Grundschüler Nelia Steinhart und Max Wittkopf. Diese meisterten ihre Aufgabe ganz mühelos und kündigten die Programmpunkte charmant und souverän an. Mit dem gemeinsam gesungenen Adventslied begann der Nachmittag und sogleich kroch die Weihnachtsmaus, die von Schülern der Klasse drei und vier dargestellt wurde, aus ihrem Loch heraus und trieb ihr Unwesen. Anschließend kamen die Gäste in den Hörgenuss der Geschwister Emma und Leopold Hainzl aus Inneringen, die mit ihren Instrumenten Akkordeon und Blockflöte erst kürzlich mit großem Erfolg an der Landesmeisterschaft teilgenommen hatten, und beim adventlichen Nachmittag mit zwei Stücken ihre Klasse unter Beweis stellten.

Weihnachtstänze zum Abschluss

Wie Weihnachten in anderen Ländern gefeiert wird, zeigten die Kinder des Bildungshauses mit einem unterhaltsamen Stück, genauso wie die Erklärung, woher denn unsere Weihnachtsbräuche kommen, welches von Schülern der Klassenstufe drei und vier erläutert wurde. Die Lehrerinnen Marilena Fischer, Elisabeth Bolay, Leonie Schuler und die Erzieherin Tanja Sturr (Bildungshaus) hatten ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, welches von den 55 Grundschulkinder und den 15 Vorschulkinder hochmotiviert und mit viel Freude vorgetragen wurde. Mit Weihnachtstänzen und rhythmischen Gesängen, begleitet durch Boomwhackers und Cajons ging das Programm weiter. Der Elternbeirat der Grundschule und des Fördervereins Bildungshaus bewirteten die Gäste vorzüglich.