Geschicklichkeitskampf statt Wasserspielen

Die Jugendfeuerwehren der Gemeinden Hettingen, Gammertingen und Neufra haben im Ferienprogramm mit einer Wasserschlacht auf der Trumpfbrücke in Hettingen geworben. 18 Kinder und Jugendliche haben sich gemeldet. Weil jedoch die Temperaturen nicht zum Badne eingeladen haben, es also schlichtweg zu kalt war, entschlossen sich die Verantwortlichen, lieber einen Wettbewerb auf dem Land, bei der Gammertinger Feuerwehr, zu veranstalten – und der kam bei den Kindern und Jugendlichen ziemlich gut an.

Die Wasserschlacht wurde im vergangenen Jahr in Hettingen intern veranstaltet und habe beim Nachwuchs großen Anklang gefunden, so Steffen Seebach, Jugendwart der Jugendfeuerwehr Hettingen. Der Jugendwart aus Gammertingen, Dominik Auer, fand die Idee gut und zusammen wollten sie nun das feucht-fröhliche Ereignis allen Jugendlichen anbieten. Leider spielte das Wetter nicht richtig mit.

In Windeseile wurde ein Feuerwehr-Wettkampf auf dem Gelände der Gammertinger Feuerwehr auf die Beine gestellt. Die Jugendlichen mussten dabei an zehn Stationen ihr Können unter Beweis stellen. So mussten Bälle mittels hydraulischem Spreizer transportiert oder eine Kiste voller Flaschen mit Hilfe eines Schlauchs gefüllt werden.

Die Jugendlichen sollten aber auch verschiedenste Gegenstände in einem mit Disco-Nebel eingerauchtem Raum mit einer Wärmebildkamera erkennen. Praktische Übungen gehörten selbstverständlich ebenso dazu. So lernten die Teilnehmer, wie man ein Lagerfeuer am besten mit einem Feuerlöscher löscht. Zum Schluss gab es eine Siegerehrung und der Nachmittag wurde mit einer gemeinsamen Stärkung beendet.

Immer wieder arbeiten die Jugendfeuerwehren der Laucherttalgemeinden zusammen. So wurden bereits offizielle Wettbewerbe der deutschen Jugendfeuerwehr in Kooperation mit den Nachbargemeinden bestritten. In unregelmäßigen Abständen gibt es zudem gemeinsame Einsatzübungen.