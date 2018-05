Gerichtsdiener zerrt Angeklagte vors Gericht

Das traditionelle Narrengericht hat bei der Ortsfasnet am „Schmotziga“ acht Fälle verhandelt. Schließlich sollte wieder Zucht und Ordnung im Laucherttal herrschen. Die Vorwürfe der Obrigkeit wurden unter dem Narrenbaum und dem entmachteten Rathaus verhandelt.

Die Ladungen vor Gericht waren bereits vor Wochen an die Beschuldigten rausgegangen und lockten erneut zahlreiche schadenfreudige Hettinger an. „Staatsanwalt“ Josef Knaus und seine drei „Richter“ (Anita Steinhart, Fridolin Steinhart und Hubert Halder) war allerlei zu Ohren gekommen. „Gerichtsdiener“ Georg Liener musste manch einen, der sich unschuldig wähnte, in der Menge aufspüren.

Die erste Delinquentin, Trudi Dreher, hatte sich wegen „Vergesslichkeit, geistiger Senilität und Planungschaos“ vor der Hettinger Bürgerschaft zu verantworten. Wurde doch wegen ihr der Seniorenmittag extra von Dienstag auf Montag verlegt und sie „schlappte stattdessen im windigen Steinhilben durch die grasigen Ackerfurchen, um Grombiera zu lesen. Beim Umkurva des mittleren Rankens am Sportblick fiel ihr siadeghoiß ei, se hett jo solla zom Seniorakreis.“ Der Staatsanwalt forderte ein Kilo der Steilhilber Grombiera für jeden Senior, aber der Richter milderte das Maß auf ein Gedächtnistraining ab.

Jäger Boris Lohrmann und Marcel Reule hatten einen wegen überhöhter Geschwindigkeit im Tal „originalgetreuen Hochsitz“ verloren. Das Tal gehört nicht ins Jagdrevier, hatte jedoch „angefutterte Füchse“. Schnell wollten sie den Schaden beheben, aber Gerichtsspionin Rosina Czanek kam zufällig vorbei und freute sich: „Schau gsea!“ Weshalb die beiden wegen „Straßenverkehrsgefährdung und Wilderei“ angeklagt wurden. Der Staatsanwalt forderte zehn Fuchsschwänze für die Narrenzunft.

Nicht ausreichend frankiert

Die Rathaussekretärin Christine Wesner-Steinhart musste sich wegen „unsachgemäßer Amtsführung und Geiz“ verantworten. Hatte sie doch das Baugesuch einer Firma nicht ausreichend frankiert an das Landratsamt geschickt, sodass das Schreiben nicht ankam und so „eine immense Gewerbesteuermehreinnahme“ verloren ging. Der TSV-Vorstand Hansi Wessner, Volker Steinhart und Holger Ott hatten sich wegen „schlampiger Amtsführung und Undankbarkeit“ zu verantworten. Haben sie doch Emil und Inge Steinhart zwar zur Generalversammlung eingeladen, dann jedoch bei den Ehrungen den Überblick verloren. Gerichtsdiener Liener musste anschließend Hermann Steinhart aus der Schar der Zuschauer abholen. Er wähnte sich unschuldig, klärte aber bei der Anklage das „Hohe Gericht“ auf, dass es sich hier um eine Stroh- und nicht um eine Heupresse handelte. An dieser Presse hatte er die beiden Schnurspulen unsachgemäß aufgesteckt und diese wickelten sich über zwei Kilometer ab. Erst als der Enkel fragte, ob er dies mache, damit man wieder heim finde, bemerkte er es und rief die Familie zum Aufrollen herbei.

Dem nächsten Delinquenten musste der Gerichtsdiener erst einmal die Waffen, ein Jagdgewehr und ein Messer, abnehmen. Trapper Felix Stauss wurde wegen „geistiger Trägheit, überhöhtem Alkoholismus und illegalem Parken“ angeklagt. Nach bierseliger Runde am Anfang des Betriebsurlaubs parkte er seinen Draht-esel bis zum Ende des Urlaubs widerrechtlich vor der Krone und muss nun nach richterlichem Beschluss im Sommer die Fahrräder des TSV-Radtreffs putzen.

Die neuen und alten Zunfträte bevölkerten danach den Anklage-Stand: 14 Damen und Herren hatten sich wegen „Missachtung kultureller Gepflogenheiten und Alkoholismus“ zu verantworten. Beim Besuch der Klosterbaustelle Campus Galli benahmen sich die Zunfträte „voll daneben“ und benutzten lautstark die museumseigenen Fuhrwerke: „Selbst die Ochsen im Stall fühlten sich durch die Anwesenheit ihrer Ebenbilder aus Hettingen erheblich gestört.“ Für die Feuerwehr mussten sich Steffen Seebach und Bernd Friedrich wegen „Störung der Sonntagsruhe und Sabotage traditionellen christlichen Brauchtums“ verantworten. Frühmorgens am heiligen Sonntag, an dem die Sternsinger ausgeschickt wurden, wollten sie die Christbäume einsammeln und müssen nun im nächsten Jahr als Sternenträger aktiv mitwirken.