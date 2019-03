Gericht findet Scherzanruf gar nicht witzig

Das Hettinger Narrengericht hat am schmotzigen Donnerstag für Zucht und Ordnung gesorgt. „Staatsanwältin“ Inge Knaus klagte neun Fälle an. Die „Richter“ Anita Steinhart, Fridolin Steinhart und Hubert Halder milderten manch harten Antrag ab. „Gerichtsdiener“ Georg Liener holte die Delinquenten aus der Menge und kassierte die Gerichtsgebühr.

Daniel Flum wurde wegen Unkollegialität und Aussetzung hilfloser Schutzbefohlener angeklagt, hatte er doch beim letzten Ringtreffen Kollegen aus Bonn eingeladen, die offensichtlich die „schwäbischen Humpen“ unterschätzten. Mit Rausch erreichte Flum zwar noch den Felsaschlupferbus, vergaß aber seine Kollegen und zeigte danach keinerlei Reue. Die Freundin machte sich samt Mutter auf die Suche, „um die verschollenen Rheinländer zu bergen“.

Die Rechtsprechung machte auch vor dem Alter nicht Halt. Hatte doch Josef Kindler an seinem 80. Geburtstag die Telekommunikation sabotiert und war nicht erreichbar. Ebenfalls Probleme technischer Natur hatten die nächsten Angeklagten, die wegen „Unachtsamkeit, Bequemlichkeit und Irreführung“ verurteilt wurden: Maria Businger, Rosina Czanek, Marianne Eisele und in Abwesenheit Monika Businger.

Nach der Gymnastik waren die Ladys zum Durchhecheln des Stadtgeschehens eingekehrt, um danach mit dem Auto nach Hause zu fahren. Während die eine im kleinen schwarzen Auto auf Rosina und Marianne wartete, wunderte sich die andere im geräumigeren schwarzen Auto, dass sie plötzlich zwei Mitfahrerinnen hatte, die sich ihrerseits wunderten, dass ein kleiner Polo so geräumig ist. Die Funkschlüsseltechnik hatte die Fremdbesteigung möglich gemacht.

Frisör Helmut „Sese“ Rudolf wurde wegen Bequemlichkeit und Fasnetsboykott angeklagt, stand doch eine treue Kundin am Schmotziga vor verschlossener Tür. Nun muss er „der lieben Kathree“ eine kostenlose Haarpflege zukommen lassen.

Raphael Steinhart und Michael Lieb waren wegen Zunftuntreue und Nötigung angeklagt. Beim Nachtumzug in Langenenslingen verpassten sie die Heimfahrt des eigenen Busses und bestiegen den Bus der Inneringer Kohlrabazunft. Weil dieser nur bis zum Adler fuhr, bettelten die beiden Jungnarren so lange die Gäste einer 80er-Feier an, bis sich einer erbarmte und sie nach Hettingen fuhr.

Preiserhöhung mit Folgen

Vor Gericht stand auch der TSV-Ehrenvorsitzende Helmut Heinzelmann. Nach 40 Jahren als Kassierer der Ski-Abteilung wurde ihm die lebenslange kostenlose Nutzung des Lifts geschenkt. Im Gegenzug beantragte er die Erhöhung der Liftpreise: „So lang’s mir et wai tuat, schaff i fir d’ Vereinskass’.“ Als Strafe für „Egoismus und unsoziales Verhalten“ wird er beim nächsten Liftaufbau für das leibliche Wohl sorgen.

Maria Gillhart wehrte sich vergeblich: „I han nix dao.“ Doch „dem raffinierten Luder“ sei vorzuwerfen, dass sie sich „scheinheilig als demente alte Schachtel ausgegeben hat, um nahtlos vom Häsabstauba zum Seniorennachmittag hinüberwechseln zu können“. Bei Martin Friedrich lautete die Anklage auf „Unbeholfenheit, Geiz und Missgunst“. Er hatte sich beim Musikvereinsfest von der Küchencrew die mitgebrachten Würste braten lassen und sparte so nicht nur am Essen, sondern auch am Trinkgeld. Jetzt muss er seinen Vatertags-Wanderkollegen beim nächsten Frühlingsfest jeweils eine Wurst spendieren.

Ganz unschuldig fand sich beim Vorführen Robert Steinhart. Ein Hettinger, der seine Ölwanne an einem Felsbrocken aufgerissen hatte, den Schaden mit der örtlichen Feuerwehr beseitigte, glaubte, alles richtig gemacht zu haben. Doch dann bekam er einen Anruf, er müsse 3000 Euro zahlen, weil in Gammertingen Beseitigungskosten angefallen seien. Erst nach längerem Gespräch gab sich der Anrufer zu erkennen: „War bloß a Witzle.“ Das konnte das Gericht nicht hinnehmen. Erleichtert zahlte Steinhart die doppelten Gerichtsgebühren. Das gefüllte Stadtsäckel empfing am Ende Simone Frey als Elternvertreterin für die Grundschule Hettingen.