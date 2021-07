Gerhard Sprißler muss seine Deutschlandumrundung verletzungsbedingt abbrechen

Bereichernd, interessant und erfolgreich – so beschreibt Gerhard Sprißler seine Radtour rund um Deutschland, die er zugunsten des Hilfsprojektes „Kinder stark machen im Mariphil Kinderdorf“ antrat. Leider endete die Tour früher als geplant, denn nach einem harmlosen Sturz machte sein Knie nicht mehr mit.

Eigentlich wäre Gerhard Sprißler in diesen Tagen von seiner Radtour zurückgekommen. Doch es sollte so nicht sein. „Ich bin fast im Stehen umgefallen und habe mir das Knie leicht angeschlagen“, erzählt der fleißige Radler. Er sei noch fünf Tage schmerzfrei weitergefahren, dann entzündete sich das Knie und er musste aufgeben. Das sei zwar schade, aber zu gegebener Zeit werde er die restliche Strecke auch noch absolvieren, erklärt er bestimmt.

Die Motivation für sein Projekt rührt aus seinem Engagement für das Kinderdorf Mariphil auf den Philippinen. Dort war er selbst im Jahr 2019 für ein halbes Jahr und baute ein Sportprogramm für Kinder und Jugendliche auf, das nun mit dem Bau eines Fußball- beziehungsweise Multifunktionsspielfeldes nachhaltig verankert werden soll.

Dafür ist natürlich auch finanzielle Unterstützung notwendig, die er auch schon von mehreren Seiten erfahren hat. Daher entschloss er sich, sein Projekt der Deutschlandumrundung gleichzeitig mit der Spendenradtour anzugehen. Auf seinem Anhänger stand beschrieben, wofür er in die Pedale trat und auf seinem Gepäckträger saß ein Sparschwein, das oft von neugierigen Betrachtern gefüttert wurde. Sein sich selbst gewähltes Ziel von etwa 200 Stunden auf dem Rad für die Umrundung konnte er bis zu seinem Abbruch nach zwei Drittel der Strecke gut einhalten: Nach 25 Tagen, etwa 124 Stunden auf dem Rad hatte er knapp 2600 Kilometer geschafft, was einem Tagesschnitt von mehr als einhundert Kilometern und einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von über 20 Kilometern pro Stunde entspricht. Und das Ganze mit einem Anhänger, der rund 30 Kilogramm zusätzliches Gewicht auf die Waage brachte.

Auf seinem Weg hatte er zahlreiche schöne Begegnungen mit freundlichen und hilfsbereiten Menschen, die ihn sogar manchmal spontan zum Essen einluden oder ihm eine Übernachtung gewährten. „Sport verbindet und ist eine großartige Kontaktmöglichkeit“, sagt Gerhard Sprißler. Das habe er immer wieder festgestellt auf seiner Reise. Beispielsweise sei er in Moers an einer Kreuzung stehend, den Weg auf seinem Handy suchend, von einer netten Frau angesprochen worden, ob sie helfen könne. Am Ende war er beim dortigen Tennisverein zum Essen eingeladen und durfte bei dem Ehepaar Dirk und Sabine Hüschen sogar übernachten.

Zwar habe er einige Male einen Platten gehabt und auch mal einen Regenschauer abgekommen, aber von starkem Unwetter sei er verschont geblieben. Er wird sein letztes Drittel von Dresden bis in die Heimat zu gegebener Zeit auf jeden Fall noch radeln. Das komme jetzt auf seine Genesung an und auch, wie schnell die Reisebedingungen auf die Philippinen gelockert werden. Denn zum Bau des Spielfelds möchte Gerhard Sprißler auf alle Fälle vor Ort sein.