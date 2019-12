Gemeinderat stimmt Abriss zu

Der Hettinger Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung am Dienstag einstimmig für den Abbruch des historischen Gebäudes mit der Hausnummer 3 an der Straße „Im Winkel“ ausgesprochen. Dieses soll abgerissen werden, damit die Benevit Holding mit Sitz in Mössingen an gleicher Stelle eine Wohnanlage für Senioren errichten kann.

Das Problem: Das Haus steht unter Denkmalschutz und darf erst dem Erdboden gleich gemacht werden, wenn das Land den Plan für den Neubau genehmigt. Der Bauantrag für die neue Seniorenwohnanlage ist bei der Stadtverwaltung bereits eingegangen. Die entsprechenden Pläne stellte Bürgermeisterin Dagmar Kuster am Dienstag im Gemeinderat vor. Demnach handelt es sich um eine zweistöckige Anlage, die aus zwei einander zugewandten Flügeln besteht. Es werden vier Wohngruppen eingerichtet, jeweils mit Küche und Gemeinschaftsräumen. Insgesamt entstehen 57 Zimmer. Im Dachgeschoss kommen drei barrierefreie Wohnungen hinzu. Die Kosten für den Abbruch des denkmalgeschützten Gebäudes sind im Entwurf für den Haushaltsplan 2020 bereits berücksichtigt. Einen Zuschuss aus dem Förderprogramm zur Stadtsanierung gibt es dafür nicht.