Gedenkstunde für verstorbene Kinder

Der Jugendchor „Popcorn“ beteiligt sich an einer adventlichen Stunde am Sonntag, 9. Dezember, um 18 Uhr in der Pfarrkirche in Hettingen.

Leiterin Marlene Hau, ihre jungen Sängerinnen und zwei Gitarristinnen stimmen mit klassischen, vertrauten Adventsliedern sowie gefühlvollen, modernen Liedern und passenden Texten auf Weihnachten ein. Außerdem erinnern sie an den Gedenktag für verstorbene Kinder, an dem Menschen auf der ganzen Welt eine Kerze ins Fenster stellen – als Zeichen dafür, dass das Leben der Kinder nicht vergessen ist.