Firma will mit Engagement Facharbeiter gewinnen

Zurzeit werden bei der Firma Trumpf fünf geflüchtete junge Männer zum Industriemechaniker ausgebildet. Zwei von ihnen machen demnächst ihre Prüfungen. Ihre Ausbildung unterscheidet sich nicht von der ihrer europäischen Kollegen und sie haben danach dieselben Chancen, übernommen zu werden oder sich anderswo zu bewerben. Ob sie allerdings in Deutschland bleiben können, ist nicht sicher.

Die Firma Trumpf engagiert sich sowohl am Hauptfirmensitz in Ditzingen wie auch am Standort Hettingen für die Integration von Flüchtlingen. Zum einen, so Werkleiter Steffen Braun, geschehe dies aus gesellschaftlicher Verantwortung heraus, zum anderen sehe man mit den jungen Menschen eine Möglichkeit, selbst ausgebildete Nachwuchskräfte zu erhalten: „Wir gewinnen mit erhöhtem Lehraufwand gleichgute Facharbeiter und übernehmen sie, wenn sie fachlich und persönlich geeignet sind.“

Sie werden sowohl während als auch nach der Ausbildung von der Firmenseite gleich behandelt, die Jungen würden sich allerdings untereinander helfen. Ein weiterer Grund für die Suche nach Auszubildenden mit Migrationshintergrund sei der demografische Wandel und der Wunsch vieler junger Menschen, lieber zu studieren als eine Berufsausbildung anzufangen. Auch Michael Scherer, zuständig für Personalbeschaffung und -betreuung, und Jürgen Herter als Ausbildungsleiter sind überzeugt, dass eine „Win-Win-Situation“ entstanden ist.

Schon früh signalisierte die Firma ihre Bereitschaft, Ausbildungsplätze anzubieten. So konnten sie beim Pilotprojekt „Tage der Vielfalt", die Interessierte und Firmen unter anderem in Sigmaringen zusammenbrachte, Praktika für Asylsuchende anbieten. Am Anfang musste die Firma vor allem im Umgang mit den Behörden einen größeren Aufwand betreiben. Die Ämter seien positiv bemüht, aber politisch-organisatorisch gab es vor vier Jahren viel Unsicherheit. Braun findet es dennoch wichtig, dass sich noch mehr Firmen oder Betriebe beteiligen: „Wir sollten es auch im gesellschaftlichen Kontext sehen, sollten weltoffener werden und mit der Zusammenarbeit der Menschen erreichen wir Verständnis.“

Die größte Hürde ist: Deutsch lernen

Vor der Ausbildung müssen die jungen Menschen die größte Hürde bewerkstelligen: Sie müssen so gut Deutsch können und dies stetig verbessern, dass sie dem Unterricht und der Ausbildung folgen können. Wenn sie bereits als Jugendliche kommen, gehen sie zunächst in eine Schule, um den Hauptschulabschluss zu erwerben.

Wer dann eine Ausbildung anfängt, erhält einen gesicherten Aufenthalt für die Dauer der Ausbildung. Wird er oder sie danach weiter beschäftigt, verlängert sich die Aufenthaltserlaubnis um zwei Jahre. Danach hängt ihr Bleiben vom Aufenthaltsstatus ab beziehungsweise, ob ihr Heimatland als sicher eingestuft wird oder nicht.

Wer bei Trumpf eine Ausbildung macht, und das gilt für alle, absolviert zuerst einmal ein Praktikum und einen Eignungstest. Auch für Alimou aus Guinea und Hussein aus Syrien, die bereits im vierten Lehrjahr sind, war das so. Hasan kommt aus Syrien und ist im dritten Lehrjahr, Ibrahim stammt ebenfalls aus Syrien. Er ist wie Mustafa, der aus dem Irak kommt, im zweiten Lehrjahr.

Hussein, der als Kind davon geträumt hat, Astronaut zu werden, und Hasan, der Ingenieur oder Statiker werden wollte, haben hier den Hauptschulabschluss gemacht. In Syrien hätten sie wohl das Abitur angestrebt, aber weil die politische Lage sie zwang zu flüchten, seien sie nun froh, eine so vielseitige Ausbildung machen zu können. „Hier zu lernen ist optimal, auch sozial, die anderen Lehrlinge helfen uns und so funktioniert alles“, meint Hasan und er ergänzt: „Beim Schwäbischen dürfen wir nachfragen.“

Mustafa kam über die Türkei nach Deutschland. In seinem Passersatz, dem „Aufenthaltstitel“ steht wie bei den drei Syrern „subsidiär“, das heißt, ihr Heimatland gilt als nicht sicher und sie können vorerst bleiben. Das Nichtwissen, wie es weitergeht und ob sie in Deutschland bleiben dürfen oder sogar Familiennachzug beantragen können, beschäftigt die Auszubildenden.

Hasan und Hussein streben gerade die C1 Prüfung in Deutsch an, damit sie ihren Status verbessern. Aber zuerst einmal ist ihnen wichtig, ihren Abschluss als Industriemechaniker möglichst gut zu machen. Dann sieht man weiter.