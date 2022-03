Feuerwehr löscht Flächenbrand

Die Feuerwehr hat am Sonntag gegen 12 Uhr einen kleineren Flächenbrand sowie eine brennende Buche am Waldrand im Bereich des Heiligenbergwegs in Hettingen gelöscht.

Wie die Polizei mitteilt, konnte dank des schnellen Eingreifens ein weiteres Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Der Sachschaden begrenzt sich auf einen dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Als Auslöser kommen möglicherweise ein weggeworfener Zigarettenstummel oder eine Glasscherbe in Frage.