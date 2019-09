Feuerwehr gibt alten Opel Blitz ab

Der Dekan des Ulmer Münsters, Ernst-Wilhelm Gohl, ist nach der erneuten Kletter-Aktion auf das Ulmer Münster entsetzt. „Diese Prahlerei ist widerlich“, sagt er. „Das ist lebensgefährlich. Es gibt schon gute Gründe, warum das verboten ist.“

Bei YouTube ist am Sonntag ein Video hochgeladen worden. Darin zu sehen sind junge Männer, die erst ein Ticket am Münster-Eingang lösen, dann die Treppen hinaufsteigen, sich verstecken und am nächsten Morgen auf den höchsten Kirchturm der Welt klettern.