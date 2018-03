Feuerwehr befreit bei Inneringen 56-jährigen Mann aus Sprinter

Zwei Verletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro hat ein Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 415 bei Inneringen gefordert. Dies teilt die Polizei mit.

Eine 74-jährige Autofahrerin hatte von der Lindenbergstraße in Inneringen kommend die Straße geradeaus in Richtung Egelfingen überqueren wollen und war hierbei mit dem Sprinter eines bevorrechtigten 56-jährigen Mannes kollidiert, der in Richtung Emerfeld fuhr.

Während die Autofahrerin mit leichten Verletzungen davonkam und nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen konnte, musste der 56-Jährige, der von den Feuerwehren Inneringen und Hettingen aus seinem Sprinter geholt wurde, mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos sind laut Polizei abgeschleppt worden. Wie lange die Straße gesperrt blieb, dazu gab es keine genauen Informationen.