Förderverein ermöglicht Zusatzangebote

Bei der jährlichen Hauptversammlung des Fördervereins des Bildungshauses ist deutlich geworden, welche Bereicherung der Verein für die Kindergarten- und Schulkinder darstellt. Einziger Wermutstropfen ist, dass Willi und Helga Gerbracht die wöchentliche Hausaufgabenbetreuung nicht mehr weiter machen können – bislang gibt es noch keine Nachfolger.

Die Vereinsvorsitzende Birgitte Gluitz eröffnete die Tagesordnung und verlas ihren Rechenschaftsbericht. Mit dem bundesweit größten Gesundheitsförderungs-, Sucht- und Gewaltpräventionsprogramm „Klasse 2000“ wird in der städtischen Grundschule seit Gründung des Fördervereins vor 13 Jahren durchgehend ein wertvolles, nachhaltiges Programm angeboten, welches sich ab der Vorschule über die komplette Grundschulzeit erstreckt.

Erstmals schulterte der Verein den Kostenblock für das Programm dieses Jahr nicht alleine, sondern zusammen mit der Krankenkasse AOK Baden-Württemberg, welche die Hälfte der Kosten trägt. In Zahlen heißt das: 440 Euro kamen vom Verein, 440 Euro von der Krankenkkasse.

Keine Hausaufgabenbetreuungin Inneringen

Die wöchentliche Hausaufgabenbetreuung wird in Hettingen von Jenny Reis in der Grundschule zuverlässig übernommen. In Inneringen haben Helga und Willi Gerbracht dieses Amt viele Jahre in der alten Schule mit großem Zulauf angeboten, möchten sich aber jetzt zurückziehen. Birgitte Gluitz bedankte sich herzlich für das unermüdliche Engagement des Paares mit einem Geschenkkorb. Man hoffe, dass sich ein adäquater Ersatz finde. Aktuell gebe es leider noch keine Nachfolger für die Hausaufgabenbetreuung, führte die Vorsitzende aus.

Weitere Förderungen wurden im musischen, literarischen und künstlerischen Bereich angeboten, ein Lesetheater gastierte an der Schule. Neu im Angebot war die AG „Raufen, Rangeln, Kräfte messen“, die von Gerhard Sprißler, einem frisch pensionierten ausgebildeten Einsatztrainer im Polizeidienst, geleitet wurde und großen Anklang fand. Fahrten der Kindergartenkinder zur Bücherei, zur Waldschule, zum Schloß Sigmaringen oder zum Jahresausflug wurden vom Förderverein finanziert. Im Ausblick stehen mehrere Ideen im Raum, die von der Vorsitzenden angesprochen wurden.

Birgitte Gluitz tritt bei der nächsten Vorstandswahl nicht an

Abschließend gab Birgitte Gluitz bekannt, dass sie bei den Wahlen im nächsten Jahr nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Sie appellierte an die Anwesenden, sich schon heute Gedanken bezüglich der Nachbesetzung ihres Postens zu machen. Peter Seebach als zuständiger Finanzwart des Vereins zeigte die soliden Kassenbewegungen auf, die von Sonja Steinhart und Claudia Bitzer überprüft wurden. Sie bestätigten Peter Seebach die tadellose Kassenführung.

Bürgermeisterin Dagmar Kuster lobt Vorstandschaft

Bürgermeisterin Dagmar Kuster richtete lobende Worte an die Vorstandschaft, die effektiv in enger Zusammenarbeit mit der Grundschule, dem Schulträger, den Eltern und den Kindergärten agiere. Sie gab einen Einblick in den städtischen Beitrag zur Bildung. Durch die Konzentration der Standorte für Verkehrserziehung, kann die Fahrradprüfung, welche in der vierten Klasse erfolgt, und die Vorbereitung hierfür (viermal) ab 2019 nur noch in Sigmaringen stattfinden.

Die Kosten für die Benutzung des Übungsplatzes liegt bei 750 Euro pro Übungseinheit, und der Transport von Fahrrad und Kind ist dabei noch nicht inbegriffen, so Kuster. Natürlich werde die Stadt dafür aufkommen, so die Bürgermeisterin. Das letzte Wort hatte Schulleiterin Gudrun Zillhart, die ihren Dank an den Förderverein und an Birgitte Gluitz ausdrückte.