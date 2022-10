Erntedankteppich in Inneringen

Beim Erntedankfest danken die Menschen Gott für die Früchte der Natur die ihnen mit der Schöpfung geschenkt werden und das Überleben sichern. Eine zentrale Rolle spiele dabei das Brot, sagen die Gestalter des Erntedankteppichs in Inneringen. Aufgrund der aktuellen Weltgeschehnisse in den jetzt unsicheren Zeiten hätten die Inneringer Frauen für ihren Altar daher das Thema “Brotzeit“ gewählt. Der Teppich kann bis Montag, 10. Oktober, in der St. Martinskiche in Inneringen besucht werden. Foto: Anita Flöß