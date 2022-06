Erinnerungen an den Krieg: „Mama, donnert es wirklich nur?“

Achtmal, über mehrere Wochen hinweg, haben Olena Borets und ihr Sohn Vladyslav versucht, über die ukrainische Grenze zu kommen, um vor dem Krieg zu flüchten. Darunter einige Male mit dem Auto, bis es schließlich mit dem Zug beim achten Versuch geklappt hat. Was die Sache so schwierig gemacht hat: Vladyslav ist 18 Jahre alt und Student.

Offiziell sind Studenten vom Militäreinsatz befreit – trotzdem müsse zuerst ein ganzer Stapel Papiere organisiert werden, damit ein 18-jähriger Mann tatsächlich das Land verlassen darf, erzählen die beiden ihrer Übersetzerin Sneschana Peter, die selbst vor rund 20 Jahren aus der Ukraine nach Deutschland gekommen ist.

Seit dem 1. Juni in Hettingen

Seit dem 1. Juni sind Olena und Vladyslav nun bei Gabi Krall und ihrer Familie in Hettingen untergekommen und wohnen im Zimmer eines der Söhne, der beim Studieren ist. „Es sind erst drei Wochen, aber für uns gehören die beiden bereits zur Familie“, sagt Krall. Eine Freundin habe die beiden Geflüchteten nach Hettingen vermittelt. „Und für uns ist es selbstverständlich, zu helfen“, sagt sie.

Olena und Vladyslav Borets haben auf ihrer Flucht und in den Wochen zuvor einiges erlebt. Vladyslav habe nur 30 Kilometer von der russischen Grenze entfernt studiert. „Die Idee zu flüchten kam von meinem Mann“, erzählt Olena auf ukrainisch. Er habe sich Sorgen gemacht, dass die Gesetze geändert werden und Vladyslav aus dem Studium an die Front gerissen werde.

Vier Tage lang nicht geschlafen

Für ihn selbst sei es nicht in Frage gekommen zu flüchten, erzählt Olena, die bereits seit 20 Jahren verheiratet ist. Ihr Mann arbeitet aktuell weiter unter Tage in einem Schacht, in dem Metall produziert werde. Für ihn sei es klar, dass die Infrastruktur im Land weiter gehen muss, sie hätten jedoch täglich Kontakt zueinander.

Um von ihrer Heimatstadt Kryvyy Rih über 2200 Kilometer bis nach Hettingen zu kommen, waren Olena und Vladyslav einige Tage mit dem Zug unterwegs. Als sie schließlich in Hettingen ankamen, hatten sie bereits seit vier Tagen nicht mehr geschlafen, erzählt Olena und spricht aber sogleich davon, wie dankbar sie seien, mit offenen Armen empfangen worden zu sein.

„Es ist unglaublich, dass unser eigenes Nachbarland uns angreift und wir so weit weg in Deutschland so herzlich empfangen werden“, sagt sie kopfschüttelnd. Auch für Übersetzerin Sneschana Peter ist die Situation noch immer nicht greifbar. Die beiden Frauen haben sich erst über die Familie Krall kennengelernt, kommen zufällig aus der gleichen Stadt in der Ukraine und sind sich bei ihrer ersten Begegnung in die Arme gefallen. Nicht nur die Heimatstadt, sondern auch die Angst um Familie und Freunde verbindet die beiden miteinander.

Angst vor Donner

Als es während des Gesprächs zu donnern beginnt, zuckt Vladyslav merklich zusammen und wird zunehmend unruhiger. „Mama, donnert es auch wirklich nur?“, fragt er seine Mutter auf ukrainisch. „Jedes Mal, wenn es zu donnern beginnt, fragt Vladyslav nach, ob es auch wirklich nur donnert“, erklärt seine Mutter die Reaktion. Er habe keine Angst vor Gewitter, aber fürchte das Geräusch, das sich wie der Beschuss der militärischen Truppen anhört.

Damit verbindet Olena auch das einschneidenste Erlebnis auf ihrer Flucht mit dem Zug. Zu Beginn ihrer Reise habe der Zug auf der Strecke plötzlich angehalten und alle Lichter seien ausgegangen. „Uns wurde gesagt, es sei ein technischer Defekt“, sagt sie. Später hätten sie mitbekommen, dass das Gebiet unweit der Zugstrecke von Raketen getroffen worden sei.

Gastfamilie besorgt ein Keyboard

Wie ihre Zukunft aussehen wird, wissen Olena und Vladyslav aktuell nicht. „Wir müssen schauen, wie sich alles für uns entwickelt“, sagt Olena. Aktuell stünden sie noch auf der langen Warteliste des Jobcenters für einen Deutschkurs, damit Olena irgendwann wieder als Musikschullehrerin arbeiten kann.

Damit sie die Zeit besser überbrücken und ihre Gefühle ausdrücken kann, haben ihr die Kralls ein Keyboard besorgt, auf dem sie ukrainische Lieder spielt. „Wenn ich spiele und singe, kommt das direkt aus dem Herzen“, sagt sie. So seien sie ganz nah bei ihren Liebsten, obwohl sie doch so weit weg seien.