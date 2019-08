Eine ganze Woche Spiel, Spaß und Spannung

Die Ferienspiele der Stadt Hettingen sind zum festen Bestandteil im Veranstaltungskalender geworden und werden gut angenommen. 40 Kinder im Grundschulalter verbringen die ganze Woche mit ihren Teamern und dürfen sich auf ein buntes Programm freuen. Praktischerweise sind die Kinder je zur Hälfte aus Hettingen und Inneringen, so dass in der Laucherttalhalle und in der Albhalle jeweils eine Gruppe betreut wird.

Zum ersten Mal ist Saskia Reinberger, die frisch ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Hettingen abgeschlossen hat, für die Ferienspiele verantwortlich. Sie hat wiederum in Zusammenarbeit mit den Teamern ein schönes, abwechslungsreiches Wochenprogramm zusammen gestellt. Die zehn jungen Damen werden die Kinder in zwei Gruppen betreuen. Einige sind schon zum wiederholten Mal dabei und haben ausreichend Erfahrung, um die neuen Teamer einzuweisen.

Alle haben zuvor eine umfangreiche Schulung bezüglich Aufsichtspflicht und Verhaltens im Notfall gemacht. Um den Eltern größtmögliche Flexibilität und Betreuung für die ganze Woche zu bieten, ist die Zubuchung von Frühstück und Mittagessen möglich. Mit Mittagessen kostet die Woche lediglich 60 Euro, was knapp die Hälfte der entstehenden Kosten ausmacht. Der Rest wird, wie jedes Jahr, von der Stadt Hettingen übernommen.

Das umfangreiche Programm hat am Montag mit einer Olympiade und verschiedenen Kennenlern- und Begrüßungsspielen begonnen, unter anderem wird ein Banner bemalt. Ein neuer Programmpunkt wird von der Inneringer Waldpädagogin Nina Hainzl gestaltet, die in Hettingen und in Inneringen jeweils mit der Gruppe auf Walderkundungstour geht. Viele weitere Aktivitäten sind geplant und durch die Möglichkeit der Hallenbenutzung ist das Programm auch wetterunabhängig.

Eine gemeinsame Zugfahrt nach Sigmaringen mit dem Besuch des Hohenzollernschlosses und der Eisdiele ist geplant. Am Donnerstag wird es ein Grillfest mit den Eltern geben und anschließend dürfen die Kinder in der Halle übernachten.