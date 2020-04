Ein kleines Licht auf Reisen

In der derzeitigen Ausnahmesituation aufgrund der Corona-Pandemie – wo alles anders ist – wurde natürlich auch das christliche Osterfest nicht nach gewohntem Ritual gefeiert. Das Gemeindeteam und Barbara Teufel überlegten sich schon vor drei Wochen, als klar war, dass kein Kirchgang und kein Besuch stattfinden wird, wie die Dorfgemeinschaft trotz allem ein solidarisches Zeichen setzen kann und dabei den aber zwingend notwendigen Abstand wahrten.

In Veringenstadt wurde die Messe zur Osternacht von Pfarrer Hubert Freier mit der Entzündung des Lichtes gefeiert, aber ohne Kirchenbesucher. Diese Feier wurde aufgezeichnet, um sie dann im Internet zu verbreiten. Die Idee der Inneringer Organisatoren war, dass sich jeder, der möchte, sein Osterlicht nach Hause holen kann. So kam es, dass das Osterlicht am Karsamstag von Christian Metzger in der Kirche in Veringenstadt abgeholt wurde, um damit die Osterkerze in der Inneringer Kirche zu entzünden.

Um aber die Ansammlung von Menschen in der Kirche zu vermeiden, holten insgesamt acht verschiedene Familien im Dorfgebiet das Licht mit ihrer Kerze in der Inneringer Kirche ab und nahmen es mit zu sich nach Hause. Dort wiederum wurde es vor dem Haus arrangiert, so dass jeder, der das Bedürfnis hatte, mit seiner eigenen Kerze hingehen konnte, um sich sein Osterlicht nach Hause zu holen. Die Organisatoren erfuhren breite Zustimmung und konnten viele Gläubige beobachten, die im Laufe des Abends kamen und sich ihre Kerze anzündeten.

Auch am Sonntag zeigten sich die Inneringer solidarisch beim „stillen Flashmob“. Auf zahlreichen Straßen in der Gemeinde war der Schriftzug „Christus ist auferstanden“ mit Straßenkreide in großen Lettern zu lesen. „Es war ein ganz besonderes Osterfest und wir haben ein Zeichen gesetzt für alle“, sagt Barbara Teufel im Nachhinein.