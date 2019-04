Ein 22-jähriger Quad-Fahrer fährt einem 21-Jährigen hinten auf

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 8201 zwischen Inneringen und Harthausen am Samstagnachmittag gegen 17 Uhr haben sich zwei Quad-Fahrer leicht verletzt. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro, so die Polizei. Zwei junge Männer – ein 21-Jähriger und ein 22-Jähriger – fuhren jeweils auf einem Quad, einem motorradähnliches Fahrzeug mit vier Rädern, hinter einem Traktor her. Der vordere Fahrer beschloss, nach links in einen Feldweg einzubiegen. Dies interpretierte der nachfolgende 22-Jährige falsch und beschleunigte sein Fahrzeug in der Annahme, sein Vordermann würde den Traktor überholen. Nachdem der 21-Jährige zum Abbiegen sein Quad verlangsamte, fuhr der 22-Jährige ihm hinten auf. Beide Quads kamen von der Fahrbahn ab. Die Fahrer stürzten in den Straßengraben und verletzten sich leicht.