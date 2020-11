Ehrung von Stadt und DRK: Franz Josef Metzger spendet 125-mal Blut

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Lindau sinkt weiter. Stand Freitag liegt der Wert bei 79. Das Landratsamt zieht daraus Konsequenzen und hebt den Mindestabstand an Schulen auf. Außerdem soll es in der kommenden Woche Lockerungen in Sachen Maskenpflicht geben. Was in Lindau indes noch immer fehlt, sind Amtsärzte.

Landrat Elmar Stegmann freut sich über den Rückgang der Infektionszahlen. „Dies bestärkt uns in den getroffenen Maßnahmen“, sagt er – und bedankt sich bei den Lindauern.