Drei Autos bei Unfall beschädigt

Viel Blechschaden, aber keine Verletzten hat ein Unfall am Donnerstag gegen 7.30 Uhr auf der Albhochfläche gefordert. Eine 21-jährige Peugeotfahrerin war auf der Landesstraße von Pistre nach Ittenhausen unterwegs, als sie wegen vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit und Schneeglätte auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort fuhr sie seitlich in einen entgegenkommenden Lastwagen hinein. Durch den Aufprall wurde der Peugeot vom Lastwagen abgewiesen und stieß gegen ein hinter dem Lastwagen fahrendes Auto. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin wurde total beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf 8000 Euro. Am Lastwagen und am nachfolgenden Auto entstanden Schäden in Höhe von jeweils 5000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst waren auch die Langenenslinger und Ittenhauser Feuerwehren am Unfallort. Ein Video gibt es unter www.schwaebische.de unter der Ortsmarke „Langenenslingen“ zu sehen.