Dirigent trumpft bei seinem Abschied noch einmal richtig auf

Mit dem breiten Repertoire von Film- und Popmusik über Konzertwerke bis hin zu Marsch und Polka hat der Musikverein Hettingen die zahlreichen Besucher beim Jahreskonzert am Samstagabend in der Laucherttalhalle begeistert. Die Jugendkapelle „Around the sound“ wartete mit ihrem neuen Dirigenten Simon Lieb auf. Das Stammorchester wurde nach sechs Jahren zum letzten Mal von Daniel Brehm dirigiert.

„Daniel Brehm hat mit uns ein reizvolles, spannendes Programm einstudiert“, sagte der Musikvereinsvorsitzende Frank Businger. „Es ist sicher für jeden etwas dabei.“ Doch zunächst zeigten die Jungen, was sie können. Simon Lieb dirigiert seit Ostern die Jungmusiker aus Hettingen, Inneringen und Veringendorf. Martin Hohmann, sein Vorgänger im Amt, der die Tätigkeit aus beruflichen Gründen nicht mehr weiterführen kann und für seine Arbeit an diesem Abend geehrt wurde, verstärkte die 18 Musiker mit der Trompete.

Sie begannen mit der Rockballade „I’ll be there“ der Jackson Five, arrangiert von Johnnie Vinson, gaben Italo Pop Classics, einem Medley arrangiert von Erwin Jahreis, den nötigen Schwung und ließen mit dem Konzertmarsch von John Williams den olympischen Geist musikalisch wehen. Rhythmus pur gab es mit einem Becher-Klatsch-Song als Zugabe.

Mit der Komposition „A sign for freedom“ wollte Thomas Asanger 2015 ein „Zeichen für Frieden“ in Zeiten setzen, in denen viele Menschen flüchten müssen. Beim Jahreskonzert in Hettingen gab das als Hymne für Toleranz bekannt gewordene Konzertwerk den gediegenen Auftakt. Mit viel Schwung ging es danach mit der Filmmusik „Apollo 13“ auf eine abenteuerliche Reise.

Noch spannender, auch musikalisch, wurde es mit „Kap Arkona“. Das Nordkap Deutschlands auf der Insel Rügen gab dem vielfältigen Stück den Namen. Romantische Kreidefelsen, die Piratenlegende Klaus Störtebecker und die sagenhafte Tempelburg der Slawen werden darin musikalisch beschrieben. Spitzenklasse bewies die Musikkapelle auch mit der Filmmusik von „Sherlock Holmes“. Eindrucksvoll wurden einzelne Instrumente in Szene gesetzt, wenn zum Beispiel die Klarinette die Melodie spielt und der Bass den Takt gibt. Mit dem erfolgreichen und lebhaft gespielten Kaiserin-Sissi-Marsch von Timo Dellweg lenkte das Blasorchester dann in Richtung seines ureigenen Elements ein.

Musiker zeigen Freude am Spiel

Daniel Brehm liebt die Polka. Das führte in den vergangenen sechs Jahren der Zusammenarbeit dazu, dass die Hettinger fast schon so etwas wie Polka-Spezialisten geworden sind. „Zeitlos“ von Martin Scharnagl und „Sommernachtsfest“ von Mathias Gronert demonstrierten dies eindrucksvoll. Aber auch mit mehreren fetzigen Stücken in Rock und Pop konnten die Musiker ihre Freude am Spiel zeigen.

Bei den Zugaben mit der erwarteten Showeinlage kam Pippi Langstrumpf alias Simon Lieb zusammen mit Andreas Lieb durch die Halle auf die Bühne und traf dort weitere rotbezopfte Pippis und den Affen Herr Nilsson. Das Publikum wurde danach noch mit einem weiteren Marsch beschenkt und dankte mit anhaltendem Applaus.

Vor den Zugaben war Daniel Brehm verabschiedet worden. Frank Businger hob dessen außerordentliche Engagement für den Verein als Dirigent und in der Jugendausbildung hervor. „Für unser Konzert hast du jedes Jahr noch interessantere Musikstücke herausgesucht, die uns immer wieder herausgefordert haben“, sagte der Vorsitzende. „Wir haben uns weiterentwickelt, besonders in deinem Lieblingsgenre: der Böhmisch-Mährischen Blasmusik.“ Der scheidende Dirigent sei jederzeit wieder willkommen.

Daniel Brehm, der weiterhin den kleineren Musikverein in Veringendorf dirigiert, will sich jedoch nach diesen sechs intensiven Jahren erst einmal eine Pause gönnen. Im neuen Jahr wird Christine Mücke, die bereits in der Jugendausbildung im Musikverein aktiv ist, den Dirigentenstab in die Hand nehmen.