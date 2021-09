Der neue Vereinsschuppen bietet Platz für viele Utensilien

Die Einsatzabteilung Inneringen hat am Freitag zur Schlüsselübergabe in ihren neuen Vereinsschuppen eingeladen. Die Guggenmusik eröffnete den musikalischen Part und der Vorsitzende des TSV Inneringen Gerhard Flöß begrüßte die Gäste. „Die Vereinsmitglieder sind teilweise schon seit Jahrzenten darauf angewiesen, ihr Inventar privat unterzustellen. Das ist alles andere als zukunftsweisend.“, sagte er. Durch die Sanierung der Albhalle, bei der die Belüftungs- und Klimaanlage viel Platz in Anspruch nahm, fehlte Platz für die Vereine und deren Utensilien, die ein Verein für sein gesellschaftliches Leben so braucht: Bühne, Theke, Stände für das Dorffest. Hier wurde nach einer Lösung gesucht, wobei der Standort eine wesentliche Rolle spielte. Die Antwort: Ein Schuppen, der zu Fuß, aber auch gut mit Rad oder Auto zu erreichen ist und der die Nähe zur Halle mit sich bringt.

Die Idee war geboren, jetzt folgte die Suche nach Fördermitteln, die von 2017 bis 2019 beim ELR (Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum) beantragt, aber immer abgelehnt wurden. Die Verwunderung war bei jedem Beteiligten groß, so Bürgermeisterin Dagmar Kuster in ihrer Rede, aber trotz der Hindernisse wurde mit Ausdauer und Ideenreichtum weitergesucht. So entstand die Idee, sich bei „Leader“ („Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale“ - Verbindung zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft) zu bewerben, die Zusage kam Anfang 2020. Auch die Vereine und die Stadt haben sich finanziell an diesem Projekt beteiligt.

Stadtrat Holger Bohner erklärte eine weitere finanzielle Hilfe der Volksbank: „Crowdfunding“ (Schwarmfinanzierung) unter dem Titel „Viele Schaffen mehr“. Hier mussten sie das Projekt „Vereinsschuppen“ online vorstellen und Menschen gewinnen, die das Projekt finanziell unterstützen wollten. Zielsetzung war innerhalb drei Monaten 10 000 Euro zu schaffen. „Wenns die Inneringer nicht schaffen, dann schafft es niemand“, so Bohner. Er erklärt weiter, um das Ziel zu erreichen, mussten die Inneringer in der ersten Hürde 100 Fans innerhalb von zwei Wochen generieren. Das klappte recht schnell und somit stand die zweite Hürde vor der Tür: Spenden sammeln innerhalb 83 Tagen. Durch die Coronaverordnungen konnten keine Präsentationen des Aufrufs stattfinden, sondern das ganze wurde nur durch Mundpropaganda publik gemacht. „Nach und nach sind die Spenden eingetrudelt“, sagt er. 125 Unterstützer waren es am Ende mit über 6000 Euro und die Bank hat die 10 000 Euro aufgefüllt.

Die Eigenleistung wurde von ehrenamtlichen Helfern und Vereinsmitgliedern gestemmt. Jeder habe eine Aufgabe gefunden, egal ob Groß oder Klein, erzählt Kuster stolz. Besonderer Dank ging auch an Simon Teufel, der von der Planung bis hin zum Leader-Antrag einen wesentlichen Anteil an diesem Projekt hatte. „Ich habe noch weitere Anträge im Hinterkopf und würde sie gerne mit Ihnen durchgehen.“, sagte Kuster lachend.