Der nächste Bauabschnitt ist in Planung

Der Bauförderverein Marienkapelle hat seine Mitglieder über den Stand der Renovierung und die Planung informiert. Bei einem ersten Bauabschnitt wurde vor allem der Dachstuhl instand gesetzt und das Dach neu eingedeckt. In einem zweiten Bauabschnitt soll nun die denkmalgeschützte Kapelle saniert werden. Der Verein, der sich vor allem um die Finanzierung des Eigenanteils bemüht, zeigte sich mit dem bisher Geleisteten zufrieden, betonte jedoch, dass sich der Verein weiter um neue Mitglieder und Spenden kümmern müsse, damit der verbleibende Eigenanteil noch finanziert werden könne.

Der erste Bauabschnitt ist abgeschlossen. Da die historischen Dachziegel teilweise zu stark beschädigt waren, durfte man vom Denkmalamt aus neue Ziegel verwenden. Die später angebaute kleine Sakristei wurde mit den alten Ziegeln eingedeckt. Auch das Dachgebälk hatte im Laufe der Jahrhunderte stark gelitten und musste ersetzt beziehungsweise ausgebessert werden. Hier sei so manches in vergangenen Generationen vernachlässigt worden, so Bauingenieur Paul Speh. Er brachte Fotos von den Renovierungsarbeiten der Firma Holzbau Ott aus Gammertingen mit und hob die 1582 gebaute und später im Stil des Barocks umgebaute Marienkapelle als „etwas ganz Besonderes in der Region“ hervor. Weil die bisherige Renovierung kostengünstiger war als berechnet, können nun weitere Arbeiten in diesem ersten Bauabschnitt vorgenommen werden: „Wir werden die ganze Fassade richten, die Sakristei sanieren und die Kapelle mit Strom versorgen.“ Überrascht zeigten sich die Vereinsmitglieder als er hinzufügte, dass man auch die Glocke elektronisch läuten könne. Das komme darauf an, wie teuer dies sei, meinte die Vorsitzende Gertrud Lieb. Pfarrer Hubert Freier erwiderte: „Selbstverständlich müssen Kirchenglocken läuten.“

In einem zweiten Bauabschnitt, so Speh, müsse dann im Innern renoviert werden: „Es gibt wunderbaren Stuck an der Decke, einen besonderen Altar mit schönen Einheiten und sogar eine kleine Orgel.“ Diese spiele noch und könne ebenfalls renoviert werden. Er zeigte auch einen Kerzenhalter auf dem stand, dass dieser 1725 gestiftet und 1823 sowie 1956 renoviert wurde. Auch die Kirchenbänke seien selten und sollten seiner Meinung nach erhalten werden. Der Riss zwischen Kapelle und angebauter Sakristei könne hingegen nicht völlig behoben werden. Hier müsse man wohl immer ausbessern: „Aber wir bringen es hin, dass es gut aussieht.“ Für den Ablauf der Feuchtigkeit von den Fenstern gebe es jedoch Maßnahmen, um den Putz zu schützen.

Schriftführer Hartmut Guhl berichtete im Einzelnen von den Aktivitäten des Vereins: „Wir haben in der Zwischenzeit unsere Bemühungen zur Spendenakquise weitergeführt und zahlreiche Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen angeschrieben oder auch direkt angesprochen.“ Erfolgreich war der Verein auch bei der Stadt (die SZ berichtete). Und mit zwei größeren Zuwendungen durch die Stiftung Erzbischof Bernhard und das Land Baden-Württemberg sei nun auch das erforderliche Eigenkapital gesichert. Kassierer Paul Steinhart brachte genaue Zahlen mit. Der Verein hat inzwischen 33 Mitglieder und man bemühe sich um weitere Einnahmen, weil dies eine feste Konstante sei. Besonderes Lob gab es für den Einsatz im Ort für „einträgliches Feiern“, wie Besenwirtschaft oder Pfarrfest.

Der Verein und die Mitglieder zeigten sich sehr zufrieden, dass der erste Bauabschnitt für 240000 Euro abgeschlossen werden konnte, der zweite koste weitere 117000 Euro. Jeweils ein Drittel muss von der Kirchengemeinde selbst erbracht werden. Also sind noch rund 40000 zu stemmen. Das Pfarrfest am 28. Juni, so Gertrud Lieb, werde hoffentlich wieder so erfolgreich wie das letzte. Pfarrer Hubert Freier möchte dafür sorgen, dass der Antrag für die Innenrenovierung bald genehmigt werden könne.

Die Kapelle kann auf Wunsch wieder von innen, zusammen mit Vereinsmitglied Franz Friedrich, besichtigt werden. Möglicherweise wird ein Besichtigungstermin angesetzt.