„Der Butler und die Elfe“ in der Albhalle

Die Kinder-, Jugend- und Seniorenvorstellung wird am Samstag, 15. Dezember, um 16.30 Uhr in der Albhalle in Inneringen gezeigt. Weitere Aufführungen sind dort am Samstag, 22., und Samstag, 29. Dezember, jeweils um 19.30 Uhr zu sehen. Eintrittskarten im Vorverkauf gibt es werktags beim Landhandel Stauß im Gewerbegebiet in Inneringen zu den Ladenöffnungszeiten. Abends und an den Wochenenden sind Kartenreservierungen unter der Telefonnummer 0162/547 76 23 möglich.