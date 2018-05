Denkmalgeschütztes Haus brennt ab

Schaden in Höhe von mindestens 40 000 Euro ist in der Nacht auf Donnerstag bei einem Brand eines leerstehenden, denkmalgeschützten Hauses in der Hauptstraße entstanden. Das Feuer brach gegen 0.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache im Untergeschoss aus und griff auf das gesamte unbewohnte Gebäude über.

Die Feuerwehr Hettingen, die mit über 50 Mann im Einsatz war, konnte ein Übergreifen des Feuers auf umliegende Gebäude verhindern. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Nach Angaben von Bürgermeisterin Dagmar Kuster gehört das Haus der Stadt und hätte bald verkauft werden sollen, der Verkauf war lediglich noch nicht notariell besiegelt.

Beim Frühlingsfest war das Feuer Thema Nummer eins. Einige der Feuerwehrleute waren noch als Helfer beim Musikvereinsfest aktiv, als der Alarm ausgelöst wurde. Die Flammen waren schon nach kürzester Zeit vom Festzelt über dem Schlossberg zu sehen. Bürgermeisterin Dagmar Kuster, die beim Feierabendhock noch im Festzelt war, wurde von der Polizei geweckt und kam noch in der Nacht zum Brandort.

„Mit dem neuen Eigentümer wäre es wirklich ein Schatzkästchen für Hettingens Mitte geworden“, sagt sie. Vorerst bleibt die Straße abgesperrt, bis geklärt ist, ob Einsturzgefahr für den Giebel auf der Straßenseite besteht.

