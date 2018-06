Das Laucherttal feiert, weil der Arzt kommt

Der Tag der offenen Tür im neuen Hausarztzentrum war ein voller Erfolg. Sehr viele Bürger waren gekommen, um die Praxisräume zu sehen und das Ärzteteam kennenzulernen. Einige haben bereits in der vergangenen Woche einen Termin genommen. Der erste Patient wird ganz sicher am Montag um 9 Uhr die neue Praxis betreten.

„Wir haben das rege Interesse in den vergangenen Tagen gespürt, als wir hier die Möbel aufgestellt haben. Da kamen die ersten Bürger schon herein, um sich umzuschauen“, berichtete Arzt Johannes Bader. Doch einen solchen überwältigenden Zuspruch am Tag der offenen Tür hatte er nicht erwartet. Bürgermeisterin Dagmar Kuster freute sich über die vielen Bürger: „Wir haben gehofft, dass so viele kommen werden.“

Das Ärzteteam – Johannes Bader, Patrizia Schuchter und Christoph Locher – stand im Eingangsbereich und beantwortete die vielen Fragen der Bürger. Ab und zu gingen die Ärzte mit den Besuchern durch die Praxisräume und machten kleine Führungen. Die meistgestellte Frage war an diesem Tag: Wie wechsle ich zu Ihnen? Die Ärzte erklärten, dass es ganz einfach gehe: Man bräuchte nur einen Termin zu machen, um das Ärzteteam kennenzulernen. Wenn man dann als Patient bleiben möchte, reiche eine Unterschrift. dann könnten die Ärzte die Unterlagen und Befunde der Patienten anfordern.

Auch Gammertinger haben Interesse

Die zweite Frage war: Wenn die Praxis von Montag bis Donnerstag besetzt ist, was ist mit Freitag? Das Ärzteteam erklärte, dass die Patienten dann ohne weiteres nach Winterlingen in die andere Praxis kommen können: „Im Prinzip ist es so, dass im Wechsel immer eine Praxis von Montag bis Freitag, von 8 bis 19 Uhr, erreichbar ist.“ Hausbesuche werden im Notfall auch gemacht.

„Ich bin hier zur Schule gegangen. Ich wollte sehen, wie es jetzt hier aussieht“, erklärte Besucherin Anna Wessner und zeigte sich begeistert. Dass es in Hettingen mal einen Arzt geben werde, habe sie nie gedacht. Sie empfindet es als Glücksfall.

Auch aus Gammertingen waren einige Bürger da, auch jüngere. In der Nachbargemeinde werde es mit der ärztlichen Versorgung in den kommenden Jahren wahrscheinlich schwieriger, erklärten sie. Auch in der Urlaubszeit der Gammertinger Ärzte sei es gut, dass in Hettingen ein Hausarztzentrum neu geschaffen worden sei, erklärt Manfred Berger.

Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung bekamen sehr viel Lob in den Gesprächen der Bürger. Es sei toll, wie schnell dieses Projekt ge-stemmt worden sei. „Egal wie hoch die Kosten für dieses Haus waren. Das wird sich über die Jahre tragen“, ist sich Ingo Lieb sicher. Einen Arzt vor Ort zu haben, könne für junge Familien ein ausschlaggebendes Kriterium sein, wenn sie nach einem Bauplatz suchen, ist sich Ingo Lieb sicher.

Es war ein reges Aus- und Eingehen. Viele gingen die Treppen hoch, schauten sich in allen Räumen um. Sogar der Gammertinger DRK-Ortsverein kam als Gruppe vorbei und brachte ein kleines Geschenk: „Christoph Locher ist unser Bereitschaftsarzt, deshalb machen wir einen Besuch“, erklärte die Gruppe und stellte sich zum Erinnerungsfoto vor das Hausarztzentrum. Und noch ein anderer Verein war aktiv: Der TSV hatte die Bewirtung übernommen. Unter seinem Zelt und an den Stehtischen draußen vor dem neuen Ärztehaus waren ständig alle Plätze besetzt. Die Vereinsmitglieder hatten Kuchen gebacken, grillten Würste, verkauften Getränke.