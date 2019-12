Das Inneringer Himmelreich

Vor vollem Haus haben die Laienspieler des TSV Inneringen mit ihrem Regisseur Adrian Metzger die Premiere des Stücks „Die Nacht im Himmelreich“ überstanden und dabei die zahlreichen Zuschauer begeistert, die sich bei der Geschichte über den Bürgermeister Karl Moser amüsierten.

„Ihr wart einfach super“ – Wolfgang Reiser vom Vereinsvorstand sprach wahrscheinlich allen Theaterbesuchern nach der Aufführung in der Albhalle aus dem Herzen. Das lustige Stück „Die Nacht im Himmelreich“" wurde von tollen Laiendarstellern gespielt, jede Besetzung schien maßgeschneidert auf den jeweiligen Darsteller zu sein. Die Geschichte, gespickt mit individuellen angepassten Gegebenheiten auf Inneringen, drehte sich um einen Bürgermeister, dessen Wahl vor der Tür steht. Witzig ist in diesem Zusammenhang, dass tatsächlich die Bürgermeisterwahl der Stadt Hettingen im Januar ansteht und Bürgermeisterin Dagmar Kuster sich erneut zur Wahl stellt.

Im Theater ist Bürgermeister Moser ein lebenslustiger Mensch, der sich auch mal die Nacht im Nachtlokal „Himmelreich“ um die Ohren schlägt, was seine Frau Lina (Carina Kirschbaum) natürlich nicht erfahren darf. Zudem hat er aufgrund seines rasanten Fahrstils gerade keinen Führerschein, was seine Lage noch prekärer macht, da die Jungfernfahrt des neuen Feuerwehrfahrzeugs durch ihn ansteht. Kommandant Siegfried Spritzer (Johannes Blum) stände als Vollblutfeuerwehrmann für sein Leben gerne an Mosers Stelle. Komplettiert wird der Leidensdruck des Schultes durch seinen 60.Geburtstag, der nach einer durchzechten Nacht groß gefeiert wird. Der listige Rathausmitarbeiter Daniel Dottelmann (Matthias Kromer) weiß von alledem und fädelt für seinen Chef diverse Ausflüchte ein. Die leicht trottelige Haushälterin Inge (Julia Kleck) ist schon mit der Zubereitung des Frühstückseis überfordert, während Tochter Emma Moser (Antonia Sprißler) ihrem Papa an seinem Geburtstag seinen künftigen Schwiegersohn Nico (Ben Rösch) vorstellen möchte. Der italienische Charmeur ist dabei so aufgeregt, dass er sich mit dem Cognac, der eigentlich für Schwiegervater in spe gedacht ist, soviel Mut antrinkt, dass er beim Üben von „um die Hand anhalten“ absolut köstliche Wortverwechslungen hervorbringt.

Gipsbein gegen Bauvorhaben

Der Landarzt und Jäger Cornelius Piller (Niklas Birkle) verhilft Moser zum Gipsbein, und im Gegenzug winkt dieser ein Baugesuch durch. Mit dem Überraschungsgeschenk durch den Auftritt der Himmelreich-Tänzerin Lana (Lorena Datz) entstehen allen Beteiligten brenzlige Situationen, so dass Lana ständig in den Schrank gesperrt wird. Auch Ortspfarrer Weiner (Marius Gluitz) bleibt von der Konfrontation mit Lana nicht verschont. Sehr lustig war auch der Besuch der sehr garstigen Hedwig (Melissa Datz) und ihrem unterwürfigen Ehemann Richard (Johannes Gluitz), die aufgrund ihres Umgangstons miteinander für Lacher sorgten. Als schließlich auch noch Landrat Hoppe (Fabian Steinhart) zu Besuch kommt, kommt allerhand Überraschendes ans Tageslicht. Dank Souffleuse Linda Sprißler, Licht und Ton durch Sebastian Blatter und genial geschminkten Schauspielern durch Sophia Teufel und natürlich den hervorragenden Schauspielern, wurde der Abend zum gelungenen Theatererlebnis für die Besucher.