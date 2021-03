Das Haus „Im Winkel“ weicht einem neuen Projekt

Am Samstag ging es los – der Abbruch des Gebäudes „Im Winkel 3“ startete. Die Genehmigung zum Abriss des denkmalgeschützten Wohn- und Ökonomiegebäudes wurde Anfang der Woche erteilt. Der Abbruchunternehmer stand in den Startlöchern und richtete am Samstag die Baustelle ein, nachmittags begann der Abbruch. Zunächst wurde das Ökonomiegebäude abgerissen.

Bürgermeisterin freut sich

Nach Sortier- und Aufräumarbeiten wird am Mittwoch oder Donnerstag auch das Wohngebäude abgerissen. Bürgermeisterin Dagmar Kuster und Kämmerer Werner Leipert schauten beim Abriss zu. Die Bürgermeisterin freut sich, dass der Bau einer Wohn- und Pflegeeinrichtung für knapp 60 Bewohner nach dem Abriss weiterer Gebäude auf dem zentralen gelegenen Platz in Hettingen bald in Angriff genommen werden könne.