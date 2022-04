Das „Gewandhaus Museum“ startet in die Saison

Das „Gewandhaus Museum“ in Inneringen startet am Ostersonntag, 17. April, in die neue Saison. Auf einer spektakulären Zeitreise durch 500 Jahre Kultur- und Modegeschichte entdeckt der Besucher den Glanz und die Faszination vergangener Mode-Epochen. Jeder Museumsraum beeindruckt mit prachtvollen Prunkgewändern und handbemalten Tapeten, die von den Künstlerinnen Ilse Wolf und Tochter Katja Morrison in jahrzehntelanger Arbeit entworfen und genäht wurden.

Geöffnet hat das „Gewandhaus Museum“ an Sonn- und Feiertagen von 13.30 Uhr bis 17 Uhr.

Führungen für Gruppen ab fünf Personen sind ganzjährig auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich.