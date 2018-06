Das abgebrannte Fachwerk-Denkmal an der Hauptstraße in Hettingen wurde vermutlich angezündet. Davon geht die Polizei mittlerweile aus. Sie sucht dringend Zeugen.

Vermutlich auf Brandstiftung geht das Feuer zurück, das in der Nacht zu Christi Himmelfahrt, 10. Mai, im Untergeschoss eines leerstehenden Wohnhauses an der Hauptstraße in Hettingen seinen Ausgang genommen hatte. Das teilt die Polizei nun mit. Ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Gebäude hatte die Freiwillige Feuerwehr Hettingen verhindern können. Jetzt konnte durch einen Brandsachverständigen eine technische Ursache für den Brand ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei bittet deshalb Personen, die in der fraglichen Nacht, zwischen 22 und 1 Uhr, Verdächtiges bei dem Brandobjekt beobachtet haben, sich mit dem Kriminalkommissariat Sigmaringen, unter der Telefonnummer 07571/1040, in Verbindung zu setzen.

Bei dem Brand war ein Schaden von mindestens 40 000 Euro entstanden. Die Stadt Hettingen, in deren Besitz sich Grundstück und Gebäude befinden, will das Fachwerk-haus jetzt abreißen lassen. Ein Wiederaufbau wäre für die Stadt finanziell nicht zu stemmen, hatte Bürgermeisterin Dagmar Kuster gegenüber dieser Zeitung bereits angekündigt. Die Denkmalbehörden hatten für den Abriss des historischen Hauses bereits grünes Licht gegeben und es von der Denkmalliste gestrichen. Der stark einsturzgefährdete Dachstuhl war bereits in der vergangenen Woche zurückgebaut worden.