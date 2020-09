Brauchtumertagung wählt neuen Sprecher

Der Ringpräsident des Alb-Lauchert-Narrenrings, Anton Blau, hat kürzlich die Präsidenten sowie Vertreter der Narrenverbände, die in der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) südwestdeutscher Narrenverbände zusammengeschlossen sind, zur Brauchtumertagung in der Festhalle Hettingen empfangen. Dabei wurde ein neuer Brauchtumssprecher gewählt.

Die rund 40 Teilnehmer wurden von Bürgermeisterin Dagmar Kuster im Schloss mit einem kleinen Stehempfang und Ausführungen zur Stadt Hettingen begrüßt. Anschließend bestand die Möglichkeit, sich mit Museumspräsident Klaus Gluitz das Museum Narrenburg anzuschauen. Nach einem gemeinsamem Mittagessen begann der offizielle Teil der Tagung. An erster Stelle stand die Wahl eines neuen Brauchtumssprechers. Der bisherige Sprecher der ARGE, Bernhard Raufeisen, Brauchtumsmeister des VAN (Verband Alb-Bodensee Oberschwäbischer Narrenvereine), gab nach sechs Jahren im Amt die Verantwortung in jüngere Hände ab.

Die Ehrungslaudatio für Bernhard Raufeisen hielt auf humorvolle Weise sein langjähriger Freund und Weggefährte, Siggi Burgermeister, Ringpräsident des VAN. Von allen vertretenden Vereinigungen erhielt Bernhard Raufeisen einen handgeschnitzten „Till Eulenspiegel“ mit Urkunde. In dieser Art wurde die Figur seither erst viermal vergeben.

Mit Jakob Holocher, Brauchtumssprecher des NFR-NG (Närrischer Freundschaftsring Neckar-Gäu) konnte einstimmig ein Nachfolger für dieses verantwortungsvolle Amt gefunden werden. In seinen Dankesworten betonte der neue Amtsinhaber den Stellenwert und die Wichtigkeit der Fasnet als Brauchtum sowie die Gemeinsamkeit und Harmonie der Verbände im Miteinander und bei Entscheidungen.

Im weiteren Verlauf der Tagung stand die Fortführung der Diskussion aus der letzten Brauchtumertagung in Bad Dürrheim an. Im Dezember 2014 wurde die Fasnet durch die deutsche UNESCO-Kommission zum „nationalen immateriellen Kulturerbe“ erklärt. Die durch ihre Verbände in der ARGE vertretenen Zünfte haben seither die Möglichkeit, das „Logo des immateriellen Kulturerbes“ nach eingehender Überprüfung durch ihre Verbände verliehen zu bekommen. Dazu müssen sie in einem offiziellen Fragebogen darlegen, dass sie die erforderlichen Grundsätze der schwäbisch-alemannischen Fasnet erfüllen. Die Aussagekraft dieses Fragebogens stand in Hettingen weiterhin zur Diskussion. Dieser Punkt konnte nicht abschließend beantwortet werden und soll am 30. September bei der Tagung aller Ringpräsidenten erneut zur Diskussion stehen.

Natürlich durfte auf dieser Tagung das Thema „Fasnet 2021 und Corona“ nicht fehlen. Das Thema wurde sehr detailliert und ausführlich aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und diskutiert. Eine abschließende Empfehlung zu diesem Thema wird ebenfalls von der Sitzung der Ringpräsidenten am 30. September in Bad Dürrheim zu erwarten sein.

Zum Abschluss der Tagung wurde die Austragung der Brauchtumertagung 2021 vergeben. Sie wird im Oktober 2021 von der Schwarzwälder Narrenvereinigung (SNV) ausgerichtet werden.