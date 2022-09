Betrunkener rammt Warnbake und fährt über Kreisverkehr

Erheblich unter Alkohol- und Drogeneinwirkung stand ein 29-jähriger VW-Fahrer am Freitag etwa gegen 22 Uhr auf der L 415 bei Hettingen. Zur Tatzeit verlor der Mann am Kreisverkehr zur K 8201 die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zunächst mit einer Warnbake und anschließend mit einem Verkehrsschild, welches im Kreisverkehr angebracht war. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten laut Mitteilung anschließend Atemalkohol beim VW-Fahrer fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine umgerechneter Wert von 1,52 Promille. Zudem schlug der Drogenvortest auf Konsum von Marihuana an. Der 29-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und der Führerschein wurde einbehalten. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.