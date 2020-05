Beschädigter Sportplatz: So hoch ist der Schaden

Nach der Beschädigung des Sportplatzes in Hettingen sucht die Polizei jetzt offiziell nach Zeugen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg am Donnerstag mitteilte, driftete ein bislang unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit seinem Fahrzeug über das gerade erst sanierte Sportgelände des TSV Hettingen. Zwischen 23.30 und 6 Uhr beschädigte er dabei etwa 500 Quadratmeter Rasenfläche. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden. Dieses ist unter der Telefonnummer 07581/4820 erreichbar.