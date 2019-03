Bebauungsplan ebnet den Weg für neue Seniorenwohnanlage in Hettingen

Das Unternehmen Benevit aus Mössingen will im Quartier „Im Winkel“ in Hettingen eine Seniorenanlage mit Wohngruppen für ältere und pflegebedürftige Menschen errichten. Nach dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan im April vergangenen Jahres hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag nun die weiteren Verfahrensschritte beschlossen.

Das Vorhaben betrifft die Errichtung eines zweigeschossigen Gebäudes mit ausgebautem Dachgeschoss. Die Senioren- und Pflegeeinrichtung umfasst betreutes Wohnen, Pflegeplätze mit dem dazugehörigen Dienstleistungsangebot. Neben den 56 Wohnplätzen entstehen Neben- und Außenanlagen.

Simone Knupfer vom Planungsbüro LARS Consult aus Memmingen erläuterte im Gemeinderat die Vorarbeiten und Planungen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wurde im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Mit dem Amt für Denkmalschutz erfolgte eine Vorabstimmung. Obwohl im Grundsatz keine Umweltprüfung vorgenommen wird, wurden Artenschutz und FFH-Flächen geprüft. Über ein Baugrundgutachten wurde festgestellt, dass die Gründung sehr diffizil sein wird.

Der massive Baukörper mit hoher Funktionalität für die Bauwerke wird höhengleich mit den umliegenden Gebäuden angelegt. Die Frage der Zulässigkeit von Nebenanlagen wie zum Beispiel Pavillions oder Pergola wurde positiv entschieden. Gartenanlagen werden eingefriedet, pflegeleicht und barrierefrei vorgegeben.

Mit dem vorhandenen Lageplan, dem vorhabenbezogenen Bebauuungsplan „Im Winkel“, dem Vorhabenplan und der Erschließungsplanung, die allesamt einstimmig beschlossen wurden, soll gleichzeitig auch die öffentliche Auslegung und die Anhörung der Träger öffentlicher Belange erfolgen. Damit treten dann weitere Regelungen zur Umsetzung in Kraft. Im Mai oder im Juni soll dann der Satzungsbeschluss erfolgen.