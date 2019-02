Bauarbeiten an der Straße „Im Tal“ beginnen im März

Der Hettinger Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Arbeiten für die Neugestaltung der Straße „Im Tal“ mit der Erneuerung der Kanalisation und der Wasserleitungen vergeben. Den Auftrag für die Wasserleitungen erteilte das Gremium einstimmig der Firma Dorfner aus Pfronstetten. Die Arbeiten am Untergrund und für den Straßenbau soll die Bietergemeinschaft Lieb und Storz erledigen. Insgesamt kosten die Bauarbeiten knapp 620 000 Euro.

Ingenieur Gerhard Lutz vom Gammertinger Büro Lutz stellte das Ergebnis der Ausschreibung vor. Er berichtete, dass zwei weitere Anwesen in die Planung aufgenommen wurden. Über die gesamte Länge der Straße werde der Kanal ausgewechselt. Die neue Wasserleitung werde bis zum Hochbehälter hochgezogen. Es sei wichtig, im Zuge der Baumaßnahme die Einspeisungsleitung zu erneuern. Leerrohre für die Glasfaserversorgung werden mit verlegt. Hinzu kommen Leitungen für die Straßenbeleuchtung. „Wir werden alles neu ordnen“, sagte Lutz.

Wie der Ingenieur berichtete, war vorab das Gespräch mit den Anliegern gesucht worden. Deren Vorhaben seien in die Planung eingeflossen. „Das hat super geklappt“, sagte Lutz. Auf dem Plan für die Baumaßnahmen waren in Kästen die privaten Vorhaben der Anlieger eingetragen. Diese werde das Unternehmen berücksichtigen, erklärte Lutz.

Die Bauzeit liegt zwischen März und Oktober. Dass der Musikverein Ende Mai und Anfang Juni sein Frühlingsfest auf dem Festplatz feiere, wisse das Unternehmen, sagte Gerhard Lutz. Darauf werde das Büro Rücksicht nehmen. Lutz versprach, dass die Baustelle für zwei Wochen unterbrochen wird oder nur am Rande weiterläuft. Damit würden Aufbau, Durchführung und Abbau des Festes nicht behindert.

Während die Kanalarbeiten landesweit öffentlich ausgeschrieben worden waren, wurde die Verlegung der Wasserleitung beschränkt ausgeschrieben. Von drei Firmen aus der Region reichten zwei entsprechende Angebote ein. Die Bietergemeinschaft Lieb und Storz hatte zusätzlich ein Nebenangebot mit einem Pauschalpreis abgegeben. Gerhard Lutz empfahl, dieses Angebot anzunehmen.

Separate Vergabe für Beleuchtung

Gemeinderat Johann Walter Wolf erkundigte sich danach, ob die Straßenbeleuchtung in den vergebenen Arbeiten enthalten sei. Wie Gerhard Lutz erklärte, umfasst diese aber lediglich die Leitungen im Tiefbau. Die Bestückung der Leuchten werde separat ausgeschrieben und vergeben. Kämmerer Werner Leipert kündigte an, dass es sich um das gleiche Modell handeln wird wie an der Ortsdurchfahrt.

Für die Baumaßnahme sind in den Haushalt 720 000 Euro eingestellt. Für die Kanalsanierung gibt es einen Zuschuss von 162 800 Euro. Hinzu kommen 100 000 Euro aus dem Ausgleichstock für die Straßenerneuerung. Geprüft wird noch, ob eine Förderung über das Stadtkernsanierungsprogramm möglich ist.

Bürgermeisterin Dagmar Kuster freute sich über den Beschluss. Sie hoffe, dass die Arbeiten gut verlaufen und das Fest des Musikvereins ungehindert stattfinden könne, sagte sie.