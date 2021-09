Autos stoßen auf Veringer Straße zusammen

Um sich zu orientieren, hat am Dienstag gegen 15.45 Uhr eine ortsunkundige Autofahrerin auf der Veringer Straße an der Einmündung zur K 8201 zwischen Bingen und Inneringen angehalten. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, erkannte der nachfolgende 24-jährige Fahrer eines Volvos die Situation offenbar zu spät und fuhr auf den Opel der 51-Jährigen auf. Bei der Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro, beide Fahrzeuglenker blieben unverletzt.